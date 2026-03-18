Возродил веру из угасающей искры – председатель парламента Грузии о смерти Илии II

Возродил веру из угасающей искры – председатель парламента Грузии о смерти Илии II

Кончина Илии II завершает почти полувековой период его управления Грузинской православной церковью – самый продолжительный в ее истории 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T11:03+0400

2026-03-18T11:03+0400

2026-03-18T14:12+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сумел из угасающей искры возродить истинную веру и церковь, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Патриаршество Илии II было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.По его словам, Католикос-Патриарх всея Грузии был для народа утешением и заступником в минуты бедствия."Мы — его поколение, крещенные им, освященные и благословленные. Верю, что его небесной молитвой и благословением вновь будут благословлены и народ, и монашество, и любимая им Родина, и каждый грузин, и наша мать-церковь, ради возрождения которой он трудился всю свою жизнь", – написал Папуашвили.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

общество, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, грузинская православная церковь, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii