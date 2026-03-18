Возродил веру из угасающей искры – председатель парламента Грузии о смерти Илии II
Кончина Илии II завершает почти полувековой период его управления Грузинской православной церковью – самый продолжительный в ее истории 18.03.2026
2026-03-18T14:12+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сумел из угасающей искры возродить истинную веру и церковь, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Патриаршество Илии II было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
"Святейший Патриарх Илия II в течение полувека возглавлял 2000-летнюю Грузинскую церковь. Он вывел грузинский народ из атеистической тьмы, из угасающей искры возродил истинную веру, своим трудом и молитвой возродил нашу церковь. В тяжелые минуты безнадежности и отчаяния именно он нес тяжесть креста", – написал Папуашвили.
По его словам, Католикос-Патриарх всея Грузии был для народа утешением и заступником в минуты бедствия.
"Мы — его поколение, крещенные им, освященные и благословленные. Верю, что его небесной молитвой и благословением вновь будут благословлены и народ, и монашество, и любимая им Родина, и каждый грузин, и наша мать-церковь, ради возрождения которой он трудился всю свою жизнь", – написал Папуашвили.
Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду.