https://sputnik-georgia.ru/20260318/vsemirnoe-pravoslavie-poneslo-ogromnuyu-utratu--protoierey-rpts-297666708.html

Всемирное православие понесло огромную утрату – протоиерей РПЦ

Sputnik Грузия

В Москве выразили надежду, что местоблюститель Шио будет следующим Католикосом-Патриархом всея Грузии 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T20:30+0400

грузинская православная церковь

русская православная церковь

тбилиси

москва

абхазия

грузия

религия

новости

илия второй

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/12/297653279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d4b5fd0c59d683c4115eadc6424aca5.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Всемирное православие понесло огромную утрату с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, заявил Sputnik Грузия преподаватель Херсонского педуниверситета, протоиерей Русской православной церкви Геннадий Шкиль.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви."Можно без преувеличения сказать, что всемирное православие понесло огромную утрату, и очень немаловажная роль Патриарха Илии в межконфессиональных отношениях. Сыграло роль то, что обучался он в Московской духовной академии, имел теплые отношения с многими русскими епископами, и даже когда Грузия обрела независимость и произошел конфликт с Абхазией, это не испортило отношений", – заявил протоиерей Геннадий Шкиль. По его словам, Католикос-Патриарх всея Грузии относился к тем мощным духовным старцам, которые проходили свое становление как священники и епископы в советские время, для которых важно было "не угодничество власти, не поддаваться давлению всяких политических течений, а оставаться верными Христу". "Патриарх Илия не относился к тем духовным лидерам, которые могли бы прогибаться под нынешний мир, под его влияние, под его политику. И Грузинская православная церковь всегда стояла твердым таким утесом, который не принимал всех этих извращений, как политических, так и сексуальных, вот этих всех западных влияний. Стояла особняком в этом океане, как и стоит Русская православная церковь. И это все благодаря Патриарху Илие", – сказал протоиерей. При этом он отметил, что народу Грузии не стоит волноваться по поводу будущего Католикоса-Патриарха всея Грузии. "Несмотря на горе, которое посетило грузинский народ, думаю, можно оставаться спокойными в отношении будущего предстоятеля грузинской церкви. Поскольку политическое руководство в Грузии пришло адекватное, имеющее свою голову на плечах, а не поддающееся всяческим влияния Запада, "Фонда Сороса" и подобного. Потому что если бы во власти стояли бы "соросята", они приложили бы максимум усилий, чтобы предстоятелем стал бы кто-то из либеральных епископов", – заявил протоиерей Геннадий Шкиль. Он выразил надежду, что местоблюститель Шио будет следующим Католикосом-Патриархом всея Грузии. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская православная церковь, русская православная церковь, тбилиси, москва, абхазия, грузия, религия , новости, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii