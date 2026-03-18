Выбор нового Патриарха – эксперты о стабильности ГПЦ и Грузии

Выбор нового Патриарха – эксперты о стабильности ГПЦ и Грузии

Для страны была очень важна позиция Католикоса-Патриарха в отношении России и РПЦ, напомнили в Тбилиси 18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T13:07+0400

2026-03-18T13:07+0400

2026-03-18T13:25+0400

грузинская православная церковь

петр мамрадзе

тбилиси

грузия

новости

минздрав

католикос-патриарх всея грузии илия ii

илия второй

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Ключевым фактором с точки зрения возможного влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии станет личность нового Патриарха – так грузинские эксперты оценили в беседе со Sputnik Грузия последствия кончины Католикоса-Патриарха Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. "Будем надеяться, что смена Патриарха не принесет вреда ни внешней, ни внутренней политике Грузии. Илия II не допустил политизации церкви. Многие политики пытались политизировать церковь, переманить ее на свою сторону. То, что этого не произошло, – заслуга Илии II, это его вклад. Церковь нейтральная по отношению к политическим группам. Всегда выступает за мир и за диалог", – сказал политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. По его словам, для страны была очень важна позиция Католикоса-Патриарха в отношении России и РПЦ. Именно она всегда помогала Грузии в политическом плане, отметил эксперт. Как считает аналитик Заал Анджапаридзе, если Патриархом изберут местоблюстителя Шио, то ГПЦ сохранит стабильность. "Все зависит от того, кого выберут, кто станет новым Патриархом. Если это будет местоблюститель Шио, то я думаю, что Грузинская православная церковь сохранит ту стабильность, которую она имела все эти годы. Несмотря на все нападки и атаки против нее со стороны либеральных кругов как внутри церкви, так и вне ее", – заявил Анджапаридзе. При этом аналитик не исключил теоретическую возможность того, что прозападное крыло Синода сможет продвинуть своего кандидата. Тогда можно будет ожидать изменений по целому ряду вопросов, добавил Анджапаридзе. Эксперты также критически оценивают действия оппозиционных сил, отмечая, что их попытки изменить риторику в отношении церкви могут восприниматься обществом, как неискренние и политически мотивированные. "Это заведомо проигрышная игра оппозиции. Все знают отношение этих людей к православию, к вере и к Патриарху. Их приход в клинику, куда доставили Илию II, был верхом цинизма. Когда общественность знает твою позицию, и ты делаешь такой фальшивый шаг, то это политическое самоубийство. Общество легко улавливает фальшь", – отметил Анджапаридзе. По словам Петре Мамрадзе, оппозиции сегодня просто не выгодно выходить с критическими заявлениями о Патриархе, как это было ранее. "Я хорошо помню этих людей, их сообщников экс-президента Саакашвили, которые осуществили кровавую военную авантюру в 2008 году, совершали клевету и гонения Патриарха. Зная их, говорю, что им было бы сейчас просто невыгодно говорить о нем что-то критическое", – сказал Мамрадзе. Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 ночи 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия

грузинская православная церковь, петр мамрадзе, тбилиси, грузия, новости, минздрав, католикос-патриарх всея грузии илия ii, илия второй