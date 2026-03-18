Захарова выразила соболезнования в связи со смертью патриарха Илии II

18.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-18T18:58+0400

2026-03-18T18:58+0400

2026-03-18T19:06+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Москва выражает соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в Тбилиси 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви."Я начну... со слов соболезнований вам, через ваше средство массовой информации, и тем гражданам Грузии и не только гражданам Грузии, но и тем, кто представляет народ Грузии в разных точках мира, которые сопереживают в связи с кончиной Католикоса-патриарха всея Грузии Илии II", – сказала Захарова, обращаясь к журналисту из Грузии в ходе еженедельного брифинга.Она подчеркнула, что народ Грузии с особой теплотой и душевным трепетом относится к своей религии.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

