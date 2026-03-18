Завоевал сердца миллионов: Лидер Азербайджана выразил скорбь в связи с кончиной Илии II
Завоевал сердца миллионов: Лидер Азербайджана выразил скорбь в связи с кончиной Илии II
Ильхам Алиев отметил личный вклад Илии II в развитие дружественных отношений между Баку и Тбилиси, назвав его выдающимся деятелем, способствовавшим... 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T11:39+0400
2026-03-18T11:39+0400
2026-03-18T14:13+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и длилось 49 лет.В своем письме азербайджанский лидер отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти выдающегося религиозного деятеля современности. По его словам, Илия II посвятил всю свою жизнь служению благородным идеалам во имя своего народа и всего человечества."Своей деятельностью, направленной на установление мира и спокойствия на Кавказе, укрепление солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, Его Святейшество Илия II завоевал сердца миллионов людей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию", – отмечается в письме.Президент Азербайджана также подчеркнул вклад Католикоса-Патриарха в развитие и укрепление традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Священного синода.По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.Назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио официально приступит к исполнению обязанностей временного главы Грузинской православной церкви после вскрытия завещания Илии II. Такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
общество, грузия, новости, тбилиси, грузинская православная церковь, ираклий кобахидзе, азербайджан, ильхам алиев, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Завоевал сердца миллионов: Лидер Азербайджана выразил скорбь в связи с кончиной Илии II
11:39 18.03.2026 (обновлено: 14:13 18.03.2026)
Ильхам Алиев отметил личный вклад Илии II в развитие дружественных отношений между Баку и Тбилиси, назвав его выдающимся деятелем, способствовавшим межрелигиозному диалогу
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и длилось 49 лет.
"Разделяя скорбь в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви", – говорится в соболезновании Алиева.
В своем письме азербайджанский лидер отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти выдающегося религиозного деятеля современности. По его словам, Илия II посвятил всю свою жизнь служению благородным идеалам во имя своего народа и всего человечества.
"Своей деятельностью, направленной на установление мира и спокойствия на Кавказе, укрепление солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, Его Святейшество Илия II завоевал сердца миллионов людей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию", – отмечается в письме.
Президент Азербайджана также подчеркнул вклад Католикоса-Патриарха в развитие и укрепление традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.
Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Священного синода.
По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.
Назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио официально приступит к исполнению обязанностей временного главы Грузинской православной церкви после вскрытия завещания Илии II. Такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.