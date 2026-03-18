Завоевал сердца миллионов: Лидер Азербайджана выразил скорбь в связи с кончиной Илии II

Ильхам Алиев отметил личный вклад Илии II в развитие дружественных отношений между Баку и Тбилиси, назвав его выдающимся деятелем, способствовавшим...

2026-03-18T11:39+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По словам главы Минздрава, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и длилось 49 лет.В своем письме азербайджанский лидер отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти выдающегося религиозного деятеля современности. По его словам, Илия II посвятил всю свою жизнь служению благородным идеалам во имя своего народа и всего человечества."Своей деятельностью, направленной на установление мира и спокойствия на Кавказе, укрепление солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, Его Святейшество Илия II завоевал сердца миллионов людей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию", – отмечается в письме.Президент Азербайджана также подчеркнул вклад Католикоса-Патриарха в развитие и укрепление традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 17 марта. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.Тело Патриарха Грузии доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду после заседания Священного синода.По распоряжению правительства Грузии в стране объявлен траур.Назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио официально приступит к исполнению обязанностей временного главы Грузинской православной церкви после вскрытия завещания Илии II. Такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

