Гардабани, Марнеули и езидская община отменяют торжества на фоне траура в Грузии

Гардабани, Марнеули и езидская община отменяют торжества на фоне траура в Грузии

Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.

2026-03-19T14:54+0400

2026-03-19T14:54+0400

2026-03-19T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Муниципалитеты Гардабани и Марнеули в Квемо-Картли, основную часть населения которых составляют этнические азербайджанцы, сообщили об отмене торжеств, приуроченных к празднованию Новруз-Байрама и Рамадан-байрама. Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. В Грузии объявлен траур. Похороны Католикоса-Патриарха состоятся 22 марта. Он будет захоронен в Сионском соборе, согласно своему завещанию. В Гардабани отметили, что решение принято на фоне общенационального траура. В муниципалитете подчеркнули, что смерть Патриарха – это "огромная, эпохальная потеря" для страны и Грузинской православной церкви, а сам Илия II на протяжении десятилетий оставался символом духовной силы, любви и единства народа. Аналогичное решение приняли и в Марнеули, где заявили об отмене всех мероприятий. К отмене праздничных мероприятий присоединился и Езидский богословский совет Грузии. "Мы выражаем соболезнования Грузинской православной церкви, членам Священного синода, духовенству, пастве и всей Грузии. Езидский духовный совет Грузии отменяет торжественную церемонию Клоча Саре Сале", – говорится в заявлении. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

марнеули

гардабани

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, марнеули, гардабани, грузинская православная церковь, священный синод, католикос-патриарх всея грузии илия ii