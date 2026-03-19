Гражданам Грузии придется платить за въезд в США

Гражданам Грузии придется платить за въезд в США

Новое правило, введенное администрацией Дональда Трампа в рамках борьбы с нелегальной миграцией, касается соискателей категорий B1/B2, вызывающих у консульства... 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T13:53+0400

2026-03-19T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Граждане Грузии оказались в списке из 50 стран, гражданам которых придется вносить залог для получения визы в США. Соответствующее уведомление уже опубликовано на сайте Государственного департамента США.Согласно новым правилам, граждане Грузии при подаче заявления на туристические и деловые визы категории B1/B2 должны будут внести залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов. Конкретную сумму во время визового интервью определит консульский сотрудник.Залог распространяется на тех соискателей визы, которые формально соответствуют требованиям для ее получения, но вызывают повышенные опасения с точки зрения возможного нарушения визового режима.Залог автоматически возвращается, если владелец визы покидает США до окончания разрешенного срока пребывания. Деньги также возвращаются, если человек не использует визу или пограничная служба отказывает ему во въезде.Если же власти фиксируют нарушение условий пребывания, например просрочку визы или попытку изменить иммиграционный статус, включая подачу прошения об убежище, то Служба гражданства и иммиграции США рассматривает вопрос о конфискации залога.Документ также устанавливает дополнительные требования к поездкам. Владельцы виз с залогом должны въезжать в США и выезжать из страны только через коммерческие аэропорты.Грузия фактически стала единственной европейской страной в этом перечне. Остальные государства в списке – страны Африки, Азии и Латинской Америки.Власти Грузии не раз заявляли о несправедливости строгого визового режима США в отношении граждан Грузии, тогда как для граждан США в Грузии действует безвизовый режим. Между тем администрация президента Дональда Трампа, объявившая борьбу с нелегальной миграцией одним из своих приоритетов, все больше ужесточает визовую политику. Ранее США отменили розыгрыш вида на жительство.

сша

тбилиси

африка

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, сша, тбилиси, африка, дональд трамп