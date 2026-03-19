https://sputnik-georgia.ru/20260319/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-obnarodovala-spisok-besplatnykh-reysov-297684127.html

Грузинская железная дорога обнародовала список бесплатных рейсов

Sputnik Грузия

Похороны Патриарха состоятся 22 марта в храме Сиони 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T16:56+0400

общество

грузия

новости

грузинская железная дорога

грузинская православная церковь

тбилиси

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622102_0:51:1400:839_1920x0_80_0_0_fc932de365bc46d8f2641d849b0a551a.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога запустила регулярные и дополнительные рейсы для всех желающих поехать на панихиду или похороны Католикоса-Патриарха всея Грузия Илия II. По решению государственной комиссии все рейсы грузинской железной дороги 21 и 22 февраля 2026 года будут бесплатными. Билеты можно получить по удостоверению личности или паспорту в кассе Грузинской железной дороги как иностранцам, так и гражданам Грузии с 17:00 19 марта. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Панихида проходит в Патриаршем соборе Святой Троицы. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и продлилось 49 лет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

