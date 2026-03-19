Какой сегодня церковный праздник: 19 марта 2026

2026-03-19T01:01+0400

религия

По церковному календарю 19 марта отмечают день памяти cвятых Конона, Аркадия, Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя, Иова и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Обретение Креста ГосподняПо православному церковному календарю 19 марта отмечают день Обретения честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме.Царица Елена отправилась в 326 году в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Царица узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где язычники построили храм в честь Венеры.Она приказала сломать здание и рыть землю. В результате поисков нашли три креста, а рядом с ними – дощечку с надписью "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их по очереди на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда возложили третий крест, умерший воскрес. Таким образом узнали Крест Господень.Воздвижение этого Креста Патриархом Иерусалимским Макарием и равноапостольной царицей Еленой на видном месте связаны с другим церковным праздником – Крестовоздвижением, которое празднуют 27 сентября.Конон и его сынПо церковному календарю 19 марта поминают преподобномученика Конона и его сына, пострадавших за веру во время правления Аврелиана.Жил будущий святой в Иконии (Малая Азия). Овдовев, Конон с семилетним сыном удалился в монастырь. Благочестивой жизнью святой заслужил свыше дар изгонять бесов и исцелять больных. Он проповедовал Христово учение среди язычников и многих обратил в истинную веру.Слух о проповеднике дошел до правителя Дометиана, гонителя христиан. Призвав святого на суд, язычники пытались заставить его принести жертву идолам, но проповедник не сдался. На суд был доставлен и сын мученика, диакон Конон. Когда язычникам не удалось уговорить его отречься, они предали мучеников жестоким пыткам, но, хранимые Господом, те оставались невредимыми.В ярости мучители решили исповедников перепилить деревянной пилой. Осенив себя крестным знамением, мученики предали Господу души. Тотчас произошло землетрясение, и в городе пали все идольские капища. Произошло это в 270-275 годах.Аркадий КипрскийПо церковному календарю 19 марта поминают преподобного Аркадия Кипрского.С юности будущий святой всецело посвятил себя иноческим подвигам. Он подвизался на острове Кипр во время правления Константина Великого (306-337). Преподобный Аркадий был наставником святых мучеников Иулиана-врача и Еввула, казненных Юлианом Отступником (361-363).Оплакав мученическую смерть своих учеников и предав земле их тела, преподобный Аркадий в скором времени сам мирно скончался.Святые мученикиПо церковному календарю 19 марта поминают 42 святых мученика в Амморее – Константина, Аетия, Феодора, Феофила, Каллиста, Мелиссена, Васоя и прочих с ними.Город Амморею (Галатия) во время войны между греческим императором Феофилом (829-842) и сарацинами осадили последним. Город пал в результате измены военачальника Вадитзиса, а 42 воина, защищавших Амморею, были взяты в плен и отправлены в Сирию.В течение семи лет пленников тщетно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Они выдержали все пытки и отвергли лестные предложения. Поколебать стойкость святых мучителям не удалось. Перед казнью приговоренные бесстрашно и спокойно подходили к палачам. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат. Та же участь постигла и предателя Вадитзиса, ведь изменников никто не любит.Преподобный ИовПо церковному календарю 19 марта поминают преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского – подвижника второй половины XVII - начала XVIII столетий.Это было сложное время для Русской церкви, раздираемой старообрядческим расколом, а затем, при Петре I, лишенной патриаршества и подчиненной государству.Будущий святой одно время состоял придворным духовником и был приближен к царю, но в 1701 году его оклеветали и сослали в Соловецкую обитель. В монастыре отец Иов постоянно трудился и молился, несмотря на пожилой возраст.Отца Иова, который великую схиму (самую глубокую степень отречения от мира) принял в старости, монахи очень почитали. Скончался преподобный в 1720 году.ИмениныПо церковному календарю 19 марта именины отмечают Аркадий, Федор, Константин, Максим и Елена.Материал подготовлен на основе открытых источников.

