https://sputnik-georgia.ru/20260319/lukashenko-napravil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-patriarkha-gruzii-297689003.html
Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью патриарха Грузии
Sputnik Грузия
Президент Беларуси выразил также соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу страны 19.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-19T23:18+0400
новости
грузия
общество
беларусь
александр лукашенко
грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283735619_25:0:1117:614_1920x0_80_0_0_f23e1f42fdbf7c20b41ab821f4fada5b.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в пресс-службе главы государства.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Лукашенко отметил, что в республике с чувством глубокой скорби восприняли новость о смерти Илии II.Лукашенко подчеркнул, что служение Илии II укрепило Грузинскую православную церковь, помогло восстановлению и открытию сотен храмов и монастырей.Президент Беларуси выразил также соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу страны.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283735619_161:0:980:614_1920x0_80_0_0_dd74284b3b33844372e254e33fe055b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, беларусь, александр лукашенко, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
