Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью патриарха Грузии

Sputnik Грузия

Президент Беларуси выразил также соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу страны 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T23:18+0400

новости

грузия

общество

беларусь

александр лукашенко

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в пресс-службе главы государства.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Лукашенко отметил, что в республике с чувством глубокой скорби восприняли новость о смерти Илии II.Лукашенко подчеркнул, что служение Илии II укрепило Грузинскую православную церковь, помогло восстановлению и открытию сотен храмов и монастырей.Президент Беларуси выразил также соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу страны.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

