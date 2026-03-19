Местоблюститель патриаршего престола Грузинской православной церкви: кто он?

Владыка Шио был назначен местоблюстителем Илией II еще в 2017 году 19.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии. Патриарший Местоблюститель в православии (также Местоблюститель Патриаршего Престола) – епископ, временно исполняющий обязанности Патриарха как предстоятеля поместной Церкви. Митрополит Шио, в мирской жизни Элизбар Муджири, родился 1 февраля 1969 года в Тбилиси. Учился в 53-й столичной школе, после окончания которой поступил в Тбилисскую консерваторию.57-летний митрополит Шио начал свой духовный путь с послушника в Шио-Мгвимском монастыре (близ города Мцхета) в 1991 году. В 1993 году был пострижен монахом и наречен именем Шио. Сначала его назначили монахом, наблюдающим за трапезой, а затем лицом, управляющим финансовыми вопросами в епархии. В 1995 году рукоположен во иеродиакона, а в 1996 году Илия Второй благословил его иеромонахом. Через год он стал настоятелем церкви Карапи Святого Георгия в старейшем районе Тбилиси Клдисубани. В 1998 году он окончил духовную семинарию Иоанна Богослова в Батуми и заочно продолжил учебу в Московской духовной академии. В том же году был возведен во игумена с правом ношения золотых крестов. После этого стал настоятелем собора Илии Пророка. С 1999 года игумен Шио становится настоятелем Анчисхатской церкви в Тбилиси. С 20 сентября того же года Шио – настоятель церкви имени Святого Николоза на Нарикала. С 2001 года становится настоятелем храма Великомученика Георгия в Москве и параллельно учится в московском Тихоновском богословском институте. В 2003 году решением Священного синода Грузинской православной церкви игумен Шио назначается епископом Сенакским и Чхороцкуйским. 7 сентября того же года следует его архиерейская хиротония. В 2009 году Священный синод определяет его управляющим грузинскими приходами в Австралии. В 2010 году он уже в сане митрополита входит в состав Канонизационной комиссии Грузинской церкви. Митрополит Шио будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия

