Пашинян позвонил Кобахидзе, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Патриарха

Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге 19.03.2026

2026-03-19T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, в ходе которого вновь выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в пресс-службе главы правительства Армении. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Кобахидзе, в свою очередь, поблагодарил Пашиняна за такие теплые слова и поддержку. Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

