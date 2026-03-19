Пашинян позвонил Кобахидзе, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Патриарха
Sputnik Грузия
Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге 19.03.2026
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, в ходе которого вновь выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в пресс-службе главы правительства Армении.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
"Премьер-министр Пашинян вновь выразил искренние соболезнования от имени армянского народа лично правительству Грузии, Грузинской православной церкви и братскому грузинскому народу в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II", – говорится в сообщении.
Кобахидзе, в свою очередь, поблагодарил Пашиняна за такие теплые слова и поддержку.
Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге.
Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.
Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.