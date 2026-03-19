Пашинян позвонил Кобахидзе, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Патриарха
Пашинян позвонил Кобахидзе, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Патриарха
Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге 19.03.2026
2026-03-19T19:20+0400
2026-03-19T19:20+0400
новости
грузия
политика
общество
армения
никол пашинян
ираклий кобахидзе
грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии илия ii
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, в ходе которого вновь выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в пресс-службе главы правительства Армении. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Кобахидзе, в свою очередь, поблагодарил Пашиняна за такие теплые слова и поддержку. Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
новости, грузия, политика, общество, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
новости, грузия, политика, общество, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii

Пашинян позвонил Кобахидзе, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Патриарха

19:20 19.03.2026
© photo : official site of the Prime minister of RA — Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе (30 мая 2018). Тбилиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе (30 мая 2018). Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2026
Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, в ходе которого вновь выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в пресс-службе главы правительства Армении.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

"Премьер-министр Пашинян вновь выразил искренние соболезнования от имени армянского народа лично правительству Грузии, Грузинской православной церкви и братскому грузинскому народу в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II", – говорится в сообщении.

Кобахидзе, в свою очередь, поблагодарил Пашиняна за такие теплые слова и поддержку.
Накануне премьер Армении направил письмо с соболезнованиями грузинскому коллеге.
Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.
Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.
