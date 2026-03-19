Патриарший экзарх всея Беларуси представит РПЦ на похоронах Илии II – советник патриарха

Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Вениамин (Тупеко) представит РПЦ на погребении патриарха всея Грузии Илии II по поручению патриарха Московского и... 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T20:06+0400

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Вениамин выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Митрополит Вениамин отметил, что Илия II пользовался огромным уважением и авторитетом во всем православном мире, и вспомнил его визит в Беларусь в 2013 году по случаю 1025-летия Крещения Руси."Духовный подвиг Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стал живой проповедью Христа не только во благо грузинского народа, но и ради сохранения братских связей между Церквями, напоминая нам, что мы – единое Тело Христово, соединенное одной верой и любовью", – сказано в послании.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.

