Песков: попытка Киева атаковать энергообъекты – угроза мировой стабильности

Действия Украины представляют опасность для критической инфраструктуры, включая международные энергетические маршруты, подчеркнул представитель Кремля 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T20:52+0400

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Попытки Киева атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру в перспективе грозят дестабилизацией обстановки во всем мире, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в компании "Газпром" сообщили, что в период с 17 по 19 марта украинская сторона совершила новые атаки по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока".Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что военные РФ принимают все меры для предотвращения атак со стороны Киева, которые несут опасность для международных энергетических маршрутов.Ранее стало известно, что украинская сторона пыталась поразить инфраструктуру газовой компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае в ночь со вторника на среду. Для этого были применены восемь беспилотников самолетного типа. Атака была отражена благодаря ПВО, истребительной авиации и расчетам мобильных огневых групп.Кроме того, примерно в это же время 14 ударных беспилотников самолетного типа Киев нацелил и на компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе. В этом случае все дроны тоже были сбиты.

