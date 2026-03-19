https://sputnik-georgia.ru/20260319/pravoslavnye-tserkvi-pochtili-pamyat-ilii-ii-patriarkh-epokhi-vozrozhdeniya-gpts-297682859.html

Православные церкви почтили память Илии II: "Патриарх эпохи возрождения ГПЦ"

Sputnik Грузия

19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T15:25+0400

общество

грузия

новости

грузинская православная церковь

гпц

тбилиси

кипр

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23447/46/234474601_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9cc5465e7d16581478f2a4e6b0dcbe46.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Православные церкви по всему миру выразили соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II, отмечая его вклад в возрождение и укрепление Грузинской православной церкви. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Отдельные слова соболезнования направил Порфирий Сербский, который совершил заупокойную службу в Белграде и назвал Илию II "возлюбленным братом и отцом грузинского народа". По его словам, Патриарх "оставил неизгладимый след не только в пастве, но и во всем православном мире". Соболезнования также выразила Антиохийская Православная Церковь. Патриарх Игнатий Афрем II назвал Илию II "верным пастырем и мудрым управителем божественных тайн", отметив его роль в сохранении духовной устойчивости в период перемен. К выражениям скорби присоединилась и Албанская Православная Церковь. Архиепископ Иоанн Тиранский назвал покойного Патриарха "самым драгоценным братом и единоверцем", подчеркнув его "мудрость, терпение и глубокую веру". Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

