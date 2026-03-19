Православные церкви почтили память Илии II: "Патриарх эпохи возрождения ГПЦ"
Предстоятели Кипрской, Сербской, Антиохийской и Албанской церквей отметили роль Илии II как "отца нации" и символа духовной стойкости, сумевшего восстановить...
2026-03-19T15:25+0400
Предстоятели Кипрской, Сербской, Антиохийской и Албанской церквей отметили роль Илии II как "отца нации" и символа духовной стойкости, сумевшего восстановить автокефалию и авторитет ГПЦ в постсоветский период
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Православные церкви по всему миру выразили соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II, отмечая его вклад в возрождение и укрепление Грузинской православной церкви.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Как говорится в соболезновании Кипрской Православной Церкви, Илия II возглавил церковь в чрезвычайно трудное время и стал символом ее возрождения после периода советских ограничений. В тексте подчеркивается, что под его руководством церковь вернула центральное место в обществе, а его визит на Кипр в 2014 году назван важным этапом укрепления братских связей.
Отдельные слова соболезнования направил Порфирий Сербский, который совершил заупокойную службу в Белграде и назвал Илию II "возлюбленным братом и отцом грузинского народа". По его словам, Патриарх "оставил неизгладимый след не только в пастве, но и во всем православном мире".
Соболезнования также выразила Антиохийская Православная Церковь. Патриарх Игнатий Афрем II назвал Илию II "верным пастырем и мудрым управителем божественных тайн", отметив его роль в сохранении духовной устойчивости в период перемен.
К выражениям скорби присоединилась и Албанская Православная Церковь. Архиепископ Иоанн Тиранский назвал покойного Патриарха "самым драгоценным братом и единоверцем", подчеркнув его "мудрость, терпение и глубокую веру".
Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.
Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.