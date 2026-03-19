https://sputnik-georgia.ru/20260319/prezident-turtsii-vyrazil-soboleznovaniya-gruzii-v-svyazi-so-smertyu-ilii-ii-297678806.html

Президент Турции выразил соболезнования Грузии в связи со смертью Илии II

Sputnik Грузия

В Грузии до 22 марта включительно объявлен национальный траур в связи с кончиной Илии II 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T10:59+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

грузинская православная церковь

ираклий кобахидзе

турция

реджеп тайип эрдоган

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906947_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fdeae31857f20de71f81eb3d9c3d9573.jpg

Тбилиси, 19 марта — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. "Уважаемый господин премьер-министр, с глубокой скорбью я узнал, что в ночь на 17 марта скончался Его Святейшество Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. От имени турецкого народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье покойного, Вашему превосходительству, Православной церкви и грузинскому народу", – говорится в письме Эрдогана. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

