ПВО России за ночь сбила 138 украинских дронов над регионами
19.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-19T16:24+0400
ПВО России за ночь сбила 138 украинских дронов над регионами
10:24 19.03.2026 (обновлено: 16:24 19.03.2026)
Для атак российской территории украинские военные задействуют вооружение, которое поставляют западные страны
ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 марта отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ - дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских дронов, сообщается в сводке Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
Наибольшее число беспилотников — 40 — сбито над территорией Краснодарского края. Второе место по количеству уничтоженных целей занял Крым — 35 БПЛА. Над Ставропольским краем средства ПВО ликвидировали 28 дронов, над акваторией Азовского моря — 18, над Курской областью — восемь, еще семь — над акваторией Черного моря. Два беспилотника уничтожены над Ростовской областью.
В связи с угрозой атак с 18 по 19 марта в нескольких аэропортах юга России вводились ограничения на полеты. В Краснодаре их снимали и вводили повторно, в Геленджике, Сочи, Пензе и Саратове аэропорты закрывали в ночные часы. К 4:16 утра московского времени ограничения были сняты.