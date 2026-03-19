https://sputnik-georgia.ru/20260319/tseny-na-energonositeli-v-mire-stremitelno-rastut-297684500.html
Цены на энергоносители в мире стремительно растут
Sputnik Грузия
Цены на нефть и природный газ растут с начала марта на фоне атаки США и Израиля на Иран
2026-03-19T12:21+0400
экономика
новости
в мире
израиль
сша
иран
цены на нефть
газ
обострение ситуации на ближнем востоке
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575385_0:78:3103:1823_1920x0_80_0_0_461c4c51f815671834dd9b1fd712a37d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575385_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_18e59ac3721325b167638b4b1fa4d9b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:21 19.03.2026 (обновлено: 15:12 19.03.2026)
Цены на нефть и природный газ растут с начала марта на фоне атаки США и Израиля на Иран
ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов сразу показали 30-процентный рост, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сегодня катарская энергетическая компания QatarEnergy сообщила, что ее мощности по производству природного газа были атакованы ракетами. Накануне компания сообщила, что серьезный ущерб был нанесен крупнейшему в Катаре комплексу по производству сжиженного природного газа.
Апрельские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги с 853,7 доллара за тысячу кубометров, рост 31%. Последний раз такая цена была на торгах 10 января 2023 года.
Позже стоимость тысячи кубов "голубого топлива" снизилась до 816,7 доллара (рост на 25,4%).
Стоимость одного барреля марки Brent утром в четверг по итогам торгов превысила 113 долларов, поднявшись на 4,67% относительно предыдущего закрытия торгов. Этой планки стоимость "черного золота" достигла впервые с 9 марта, когда был установлен предыдущий максимум.
Ростом цен на энергоресурсы рынки продолжают реагировать на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Ранее иранские власти предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на иранской территории, в том числе по Тегерану. Иран отвечает ударами по территории Израиля и по американским военным объектам, которые базируются на Ближнем Востоке.
В связи с обострением резко сократилось судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Цены на газ на рынке Европы начали расти в начале марта. С начала месяца цена на газ выросла на 109% по отношению к последним торгам февраля, когда стоимость тысячи кубов была 390,1 доллара.