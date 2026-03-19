Цены на энергоносители в мире стремительно растут

Цены на нефть и природный газ растут с начала марта на фоне атаки США и Израиля на Иран 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T12:21+0400

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов сразу показали 30-процентный рост, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Сегодня катарская энергетическая компания QatarEnergy сообщила, что ее мощности по производству природного газа были атакованы ракетами. Накануне компания сообщила, что серьезный ущерб был нанесен крупнейшему в Катаре комплексу по производству сжиженного природного газа.Позже стоимость тысячи кубов "голубого топлива" снизилась до 816,7 доллара (рост на 25,4%).Стоимость одного барреля марки Brent утром в четверг по итогам торгов превысила 113 долларов, поднявшись на 4,67% относительно предыдущего закрытия торгов. Этой планки стоимость "черного золота" достигла впервые с 9 марта, когда был установлен предыдущий максимум.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на иранской территории, в том числе по Тегерану. Иран отвечает ударами по территории Израиля и по американским военным объектам, которые базируются на Ближнем Востоке.В связи с обострением резко сократилось судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.Цены на газ на рынке Европы начали расти в начале марта. С начала месяца цена на газ выросла на 109% по отношению к последним торгам февраля, когда стоимость тысячи кубов была 390,1 доллара.

