Власти РФ могут превентивно запрещать экспорт бензина при высоких ценах
18:41 19.03.2026 (обновлено: 18:56 19.03.2026)
© photo: Sputnik / Stringer — Автозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство имеет возможность оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина из России, а если цены будут высокими, то делать это превентивно, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"В части автомобильного бензина мы можем балансировать на грани спроса и предложения производства, поэтому вывоз бензина за границу может привести к его недостатку на внутреннем рынке. Поэтому мы этим запретом пользуемся, когда нужно", – сказал Рубцов в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026".

По его словам, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано.
"А с учетом высоких цен это решение может быть принято превентивно", – добавил он.
При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет.
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
