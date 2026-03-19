https://sputnik-georgia.ru/20260319/vlasti-rf-mogut-preventivno-zapreschat-eksport-benzina-pri-vysokikh-tsenakh-297687147.html

Власти РФ могут превентивно запрещать экспорт бензина при высоких ценах

Sputnik Грузия

Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T18:41+0400

россия

экономика

бензин

цены

цены на топливо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447335_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_562320e04baa7f2c9c9187e305ab1a6d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство имеет возможность оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина из России, а если цены будут высокими, то делать это превентивно, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов. По его словам, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. "А с учетом высоких цен это решение может быть принято превентивно", – добавил он. При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет. Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

