https://sputnik-georgia.ru/20260319/vlasti-rf-mogut-preventivno-zapreschat-eksport-benzina-pri-vysokikh-tsenakh-297687147.html
Власти РФ могут превентивно запрещать экспорт бензина при высоких ценах
Власти РФ могут превентивно запрещать экспорт бензина при высоких ценах
Sputnik Грузия
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей 19.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-19T18:41+0400
2026-03-19T18:41+0400
2026-03-19T18:56+0400
россия
экономика
бензин
цены
цены на топливо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447335_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_562320e04baa7f2c9c9187e305ab1a6d.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство имеет возможность оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина из России, а если цены будут высокими, то делать это превентивно, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов. По его словам, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. "А с учетом высоких цен это решение может быть принято превентивно", – добавил он. При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет. Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447335_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_fbc258dea9989990152de297ad18d847.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, экономика, бензин, цены, цены на топливо
россия, экономика, бензин, цены, цены на топливо
Власти РФ могут превентивно запрещать экспорт бензина при высоких ценах
18:41 19.03.2026 (обновлено: 18:56 19.03.2026)
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство имеет возможность оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина из России, а если цены будут высокими, то делать это превентивно, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"В части автомобильного бензина мы можем балансировать на грани спроса и предложения производства, поэтому вывоз бензина за границу может привести к его недостатку на внутреннем рынке. Поэтому мы этим запретом пользуемся, когда нужно", – сказал Рубцов в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026".
По его словам, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано.
"А с учетом высоких цен это решение может быть принято превентивно", – добавил он.
При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет.
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции