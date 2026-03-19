Вселенский патриарх Варфоломей приедет на похороны Илии II в Тбилиси

МИД Грузии подтвердил участие Варфоломея I, который уже отслужил панихиду по почившему патриарху в Стамбуле и направил официальные соболезнования Священному... 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 19 марта — Sputnik. Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I примет участие в церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.Ранее, 18 марта, Вселенский патриарх отслужил панихиду по Илии II в храме Святого Георгия. Он также направил письмо Священному синоду Грузинской православной церкви, в котором от имени Вселенского престола выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Предстоятеля Грузинской церкви.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви и продлилось 49 лет.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.

