Завет Патриарха и тупик дипломатии: почему церкви пора сказать свое слово

Колумнист Sputnik Грузия, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в своей первой колонке на Sputnik Грузия делится... 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T17:33+0400

Кончина Католикоса-Патриарха Илии II – это не только личная боль для каждого грузина, но и момент истины для будущего наших отношений с Россией. Нужно признать честно: сегодня наши переговоры зашли в тупик, фактически так и не начавшись. Жесткие и диаметрально противоположные позиции сторон – как российской, так и грузинской – заблокировали любой прогресс. В этой ситуации именно духовная дипломатия остается тем единственным ключом, который способен открыть закрытые двери. Моя связь с Его Святейшеством была глубоко личной. Еще в 2003 году, во время визита в Москву, Патриарх встретился с моей семьей. Я был тогда молод и далек от большой политики, но сила его личности поразила меня навсегда. Помню, как он благословил мою маленькую дочь и посоветовал крестить ее именем Эмилия – мы беспрекословно исполнили это наставление. В те годы я работал заместителем Михаила Хубутия, который возглавлял Союз грузин России. Вместе мы провели колоссальную работу, организовав целый ряд важнейших встреч в Москве на благо отношений двух стран. Именно в рамках этой деятельности состоялась знаковая встреча с президентом России Владимиром Путиным… Если кто не знает, я родом из Абхазии. И у меня была заветная мечта – исполнить волю моего покойного отца: построить церковь в его родном селе Царче Гальского района. Я дважды обращался к Патриарху за благословением, указывая на то, что регион наводнили секты "Свидетелей Иеговы". Но Илия II был непреклонен: если в храме не смогут служить грузинские священники, он не может считаться грузинским. Его авторитет для меня был выше любых амбиций, и я смиренно отложил эту идею, понимая его ответственность за канонические границы. В декабре 2025 года мы встретились вновь. Я пришел к нему с тяжелым сердцем, видя, что диалог между Москвой и Тбилиси парализован. Я просил Его Святейшество включить ресурс "тихой дипломатии" и направить закрытое письмо президенту России. Я был уверен: авторитет Илии II способен убрать те "шероховатости", которые не под силу политикам. Сделать тот первый шаг со стороны Грузии, без которого не начать политического диалога… К сожалению, состояние здоровья уже не позволило Патриарху полноценно подключиться к этому процессу. Но сегодня я вижу в этом его завет нам. Мы в тупике, но выход есть. Общаясь с представителями политической элиты России, я вижу реальную готовность к поиску решений. Нам нужен новый импульс. Я искренне надеюсь, что новый Патриарх осознает этот огромный ресурс народной и духовной дипломатии. И в память о Католикосе продолжит его благое дело. Политики могут спорить десятилетиями, но голос Церкви и воля народа способны сдвинуть горы. Мы обязаны найти решение ради будущего наших детей, и я, со своей стороны, приложу для этого все усилия.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

