Желающим проститься с Илией II в Тбилиси и регионах предоставят бесплатный транспорт
Похороны Патриарха состоятся 22 марта, а до этого дня в стране объявлен национальный траур 19.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Муниципальный транспорт в Тбилиси 21 и 22 марта будет обслуживать пассажиров бесплатно. Решение было принято государственной комиссией, созданной в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Государственную комиссию по организации похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II возглавил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.В состав комиссии входят: министр обороны Грузии, вице-премьер Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили, глава МВД Гела Геладзе, министр культуры Тинатин Рухадзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр регионального развития Кахабер Гуледани, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.Кроме того, к работе Госкомиссии подключатся президент Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и три представителя Патриархии.Бесплатный проезд будет предоставлен и тем жителям Грузии, кто желает добраться до Тбилиси из регионов.Согласно решению комиссии, пассажиров также будет бесплатно обслуживать "Грузинская железная дорога".Дополнительные рейсы будут осуществляться как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси.Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:50 19.03.2026 (обновлено: 11:50 19.03.2026)
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
