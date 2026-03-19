Зурико Давиташвили стал лучшим игроком февраля во французской Лиге 2
Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года 19.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-19T11:58+0400
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Грузинский полузащитник "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим игроком февраля во французской Лиге 2, сообщил профессиональный футбольный союз UNFP. Помимо грузинского вингера, за победу боролись Тауфик Бентайб ("Труа") и Фамара Дьедью ("Клермон"), но в итоге большинство опрошенных болельщиков отдали предпочтение Давиташвили. Давиташвили в начале сезона, после вылета команды во французскую Лигу 2, не хотел оставаться в "Сент-Этьене", но руководство клуба его не отпустило, и грузинский вингер сейчас является одним из лидеров "зеленых". Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года. Ранее он выступал за французский "Бордо". На сегодняшний день "Сент-Этьен" занимает второе место в турнирной таблице с 50-ю очками и сохраняет шансы подняться в Лигу 1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
