Атакуя энергообъекты, Киев совершает безрассудные действия – Захарова
Киевский режим атакой на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" надеется подорвать позиции Москвы как надежного поставщика и транзитера энергоресурсов 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T16:25+0400
16:25 20.03.2026 (обновлено: 18:13 20.03.2026)
Киевский режим атакой на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" надеется подорвать позиции Москвы как надежного поставщика и транзитера энергоресурсов
ТБИЛИСИ, 20 мар – Sputnik. Атаки ВСУ 17-19 марта на инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" являются безрассудными действиями, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
Как отмечается в тексте, эти действия Киева лежат в одной плоскости с террористическими нападениями на российские и иностранные танкеры, совершаемые в международных водах Средиземного и Черного морей, а также инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.
Дипломат обратила внимание, что атака ВСУ на объекты инфраструктуры, обеспечивающей поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", совпала по времени со встречей Владимира Зеленского и генсекретаря НАТО Марка Рютте.
Это наводит на мысль об истинных бенефициарах действий Киева.