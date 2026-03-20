Да упокоится с миром: госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью Илии II

Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T12:12+0400

ТБИЛИСИ, 20 марта — Sputnik. Государственный секретарь США Марко Рубио выразил соболезнования народу Грузии в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. "Мы скорбим в связи с кончиной Его Святейшества Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и выражаем искренние соболезнования народу Грузии, а также всем верующим Грузинской православной церкви. Его духовное руководство и прочное наследие будут помнить многие поколения. Да упокоится он с миром", – говорится в обращении, опубликованном на сайте Госдепа. Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионском соборе в Тбилиси. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) решением Священного синода официально стал местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.

