Детали похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии: последние новости
Панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T13:08+0400
12:52 20.03.2026 (обновлено: 13:08 20.03.2026)
Панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В день похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II пройдет церковная литургия, после которой слово дадут гостям, заявил архимандрит Иоане Мчедлишвили.
Католикос-Патриарх всея Грузии скончался 17 марта. Ожидается, что проститься с Патриархом приедут делегации со всего мира.
"После литургии состоится отпевание. С речью выступят прибывшие гости, после чего состоится вынос из храма и шествие к Сионскому патриаршему собору", – заявил Иоане Мчедлишвили.
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Он будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.
На данный момент известно, что в церемонии похорон примет участие Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I.
Российскую православную церковь представит Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко).
Иерусалимскую православную церковь представит архиепископ Адрианопольский Нектарий – экзарх Иерусалимского патриархата в Константинополе.
Грузинская православная церковь ждет ответа от властей Армении по поводу приезда Католикоса всех армян Гарегина II.
"Католикос всех армян хочет приехать. У них были очень тесные, исторические отношения. Но в Армении очень серьезные волнения, и Католикосу не разрешают покидать страну. Мы направили специальное приглашение, и если ему разрешат, он приедет", – заявил митрополит Николоз Пачуашвили.
Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе пообещал, что армянская делегация будет представлена на похоронах Илии II на высшем уровне.
О визитах лидеров государств в Грузию в данный момент не сообщается.
Между тем панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с Патриархом и отдать ему дань памяти приходят десятки тысяч верующих.
Мэрия Тбилиси приняла решение продлить работу общественного транспорта до 02:00 по причине большого потока людей. 21 и 22 марта весь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным. Кроме того, назначены бесплатные рейсы автобусов, поездов и маршруток из регионов.