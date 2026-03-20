https://sputnik-georgia.ru/20260320/detali-pokhoron-katolikosa-patriarkha-vseya-gruzii-poslednie-novosti-297693049.html

Детали похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии: последние новости

Sputnik Грузия

Панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T12:52+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822647_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1dab4a223aef4124ea076dac0a61c1a0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В день похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II пройдет церковная литургия, после которой слово дадут гостям, заявил архимандрит Иоане Мчедлишвили.Католикос-Патриарх всея Грузии скончался 17 марта. Ожидается, что проститься с Патриархом приедут делегации со всего мира.Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Он будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.На данный момент известно, что в церемонии похорон примет участие Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I.Российскую православную церковь представит Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко).Иерусалимскую православную церковь представит архиепископ Адрианопольский Нектарий – экзарх Иерусалимского патриархата в Константинополе.Грузинская православная церковь ждет ответа от властей Армении по поводу приезда Католикоса всех армян Гарегина II."Католикос всех армян хочет приехать. У них были очень тесные, исторические отношения. Но в Армении очень серьезные волнения, и Католикосу не разрешают покидать страну. Мы направили специальное приглашение, и если ему разрешат, он приедет", – заявил митрополит Николоз Пачуашвили.Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе пообещал, что армянская делегация будет представлена на похоронах Илии II на высшем уровне.О визитах лидеров государств в Грузию в данный момент не сообщается.Между тем панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с Патриархом и отдать ему дань памяти приходят десятки тысяч верующих.Мэрия Тбилиси приняла решение продлить работу общественного транспорта до 02:00 по причине большого потока людей. 21 и 22 марта весь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным. Кроме того, назначены бесплатные рейсы автобусов, поездов и маршруток из регионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

