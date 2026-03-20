Эффект роста цен на нефть скажется на Грузии через полтора месяца – бизнес

Пока Нацбанк Грузии пытается удержать инфляцию в рамках 4%, ближневосточный кризис может начать диктовать свои правила в краткосрочной перспективе 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T18:10+0400

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Если цена на нефть не вернется к прежнему уровню, это отразится на ценах на продукцию через месяц-полтора, заявил председатель Ассоциации дистрибьюции Лаша Рижамадзе.Цены на нефть в марте 2026 года резко выросли и в отдельные дни превышали 100 долларов за баррель на фоне опасений дефицита из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При сохранении серьезных перебоев в поставках отдельные аналитики допускают и гораздо более резкий скачок цен, вплоть до 180-200 долларов за баррель, однако такой сценарий пока рассматривается как экстремальный, а не базовый.По его словам, если рост цен на нефть окажется краткосрочным, компании постараются минимально повысить цены или вовсе не перекладывать это изменение на потребителя."Если тенденция сохранится и усилится, в конечном итоге это обязательно отразится на стоимости продукции", – отметил Рижамадзе.Если стабилизация на рынке не начнется, возможно, что рост цен на конечную продукцию будет поэтапно отражаться в течение 1-1,5 месяца, добавил он.По прогнозам Национального банка Грузии, ожидалось, что инфляция в 2026 году останется выше целевого уровня в 3% и будет находиться в пределах 4%.В феврале годовая инфляция в Грузии, то есть по сравнению с февралем 2025 года, составила 4,6%.

