Эффект роста цен на нефть скажется на Грузии через полтора месяца – бизнес
Пока Нацбанк Грузии пытается удержать инфляцию в рамках 4%, ближневосточный кризис может начать диктовать свои правила в краткосрочной перспективе
2026-03-20T17:55+0400
17:55 20.03.2026 (обновлено: 18:10 20.03.2026)
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Если цена на нефть не вернется к прежнему уровню, это отразится на ценах на продукцию через месяц-полтора, заявил председатель Ассоциации дистрибьюции Лаша Рижамадзе.
Цены на нефть в марте 2026 года резко выросли и в отдельные дни превышали 100 долларов за баррель на фоне опасений дефицита из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При сохранении серьезных перебоев в поставках отдельные аналитики допускают и гораздо более резкий скачок цен, вплоть до 180-200 долларов за баррель, однако такой сценарий пока рассматривается как экстремальный, а не базовый.
"Подорожание топлива сопровождается и удорожанием международных перевозок, особенно на фоне того, что часть грузооборота уже сталкивается с проблемами. С ростом цен на топливо увеличивается и стоимость внутренних логистических услуг, необходимых компаниям для распределения продукции. На данном этапе, несмотря на рост затрат, эти изменения еще не полностью отражены в конечных ценах", – отметил Рижамадзе на медиаплатформе BMG.
По его словам, если рост цен на нефть окажется краткосрочным, компании постараются минимально повысить цены или вовсе не перекладывать это изменение на потребителя.
"Если тенденция сохранится и усилится, в конечном итоге это обязательно отразится на стоимости продукции", – отметил Рижамадзе.
Если стабилизация на рынке не начнется, возможно, что рост цен на конечную продукцию будет поэтапно отражаться в течение 1-1,5 месяца, добавил он.
По прогнозам Национального банка Грузии, ожидалось, что инфляция в 2026 году останется выше целевого уровня в 3% и будет находиться в пределах 4%.
В феврале годовая инфляция в Грузии, то есть по сравнению с февралем 2025 года, составила 4,6%.