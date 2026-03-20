Километры тишины и скорби: Грузия прощается с Патриархом Илией II
В столице Грузии – километровые очереди к кафедральному собору Самеба. Тысячи людей приходят проститься с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T15:30+0400
Сегодня Тбилиси живет в тишине и дожде. У собор Святой Троицы (Самеба) выстраиваются длинные очереди – люди стоят часами, чтобы попрощаться с Илией II.Это прощание стало общим жестом благодарности и уважения. Без громких слов – только свечи и молчание.
Километры тишины и скорби: Грузия прощается с Патриархом Илией II 15:15 20.03.2026 (обновлено: 15:30 20.03.2026)
© photo: Sputnik / Stringer
Утро в Тбилиси начинается дождем и звоном колоколов Самебы.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди часами отстаивают очередь у стен кафедрального собора.
© photo: Sputnik / Stringer
С каждым часом она становится все длиннее.
© photo: Sputnik / Stringer
На лицах – усталость и тихая скорбь.
© photo: Sputnik / Stringer
Рядом дежурит полиция, направляя поток людей.
© photo: Sputnik / Stringer
Никто не спешит уйти, даже простояв долгие часы.
© photo: Sputnik / Stringer
Кто-то зажигает свечи и молится.
© photo: Sputnik / Stringer
Для каждого Илия II был кем-то своим: для кого-то – духовным отцом, для кого-то – голосом надежды, для кого-то – тихой опорой в трудные времена.
© photo: Sputnik / Stringer
Его слова помнили и в радости, и в боли. К нему шли за утешением и верой. Его благословения ждали как света.
© photo: Sputnik / Stringer
Его провожают с благодарностью. Для всей Грузии он был больше, чем Патриарх.
