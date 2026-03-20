Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260320/kilometry-tishiny-i-skorbi-gruziya-proschaetsya-s-patriarkhom-iliey-ii-297698627.html
Километры тишины и скорби: Грузия прощается с Патриархом Илией II
Километры тишины и скорби: Грузия прощается с Патриархом Илией II
Sputnik Грузия
В столице Грузии – километровые очереди к кафедральному собору Самеба. Тысячи людей приходят проститься с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T15:15+0400
2026-03-20T15:30+0400
мультимедиа
фотоленты
видео-новости из грузии
новости в фотографиях
религия
грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/14/297696811_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_14c585520b6eaf7bed65b86ddceee1c6.jpg
Сегодня Тбилиси живет в тишине и дожде. У собор Святой Троицы (Самеба) выстраиваются длинные очереди – люди стоят часами, чтобы попрощаться с Илией II.Это прощание стало общим жестом благодарности и уважения. Без громких слов – только свечи и молчание.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/14/297696811_145:0:2416:1703_1920x0_80_0_0_a0568ff0c7fc08f914c52c44dbf62698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фотоленты, видео-новости из грузии, новости в фотографиях, религия , грузия, тбилиси, фото
мультимедиа, фотоленты, видео-новости из грузии, новости в фотографиях, религия , грузия, тбилиси, фото

Километры тишины и скорби: Грузия прощается с Патриархом Илией II

15:15 20.03.2026 (обновлено: 15:30 20.03.2026)
Подписаться
В столице Грузии – километровые очереди к кафедральному собору Самеба. Тысячи людей приходят проститься с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II
Сегодня Тбилиси живет в тишине и дожде. У собор Святой Троицы (Самеба) выстраиваются длинные очереди – люди стоят часами, чтобы попрощаться с Илией II.
Это прощание стало общим жестом благодарности и уважения. Без громких слов – только свечи и молчание.
© photo: Sputnik / Stringer

Утро в Тбилиси начинается дождем и звоном колоколов Самебы.

Утро в Тбилиси начинается дождем и звоном колоколов Самебы. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Утро в Тбилиси начинается дождем и звоном колоколов Самебы.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди часами отстаивают очередь у стен кафедрального собора.

Люди часами отстаивают очередь у стен кафедрального собора. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Люди часами отстаивают очередь у стен кафедрального собора.

© photo: Sputnik / Stringer

С каждым часом она становится все длиннее.

С каждым часом она становится все длиннее. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

С каждым часом она становится все длиннее.

© photo: Sputnik / Stringer

На лицах – усталость и тихая скорбь.

На лицах – усталость и тихая скорбь. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

На лицах – усталость и тихая скорбь.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом дежурит полиция, направляя поток людей.

Рядом дежурит полиция, направляя поток людей. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом дежурит полиция, направляя поток людей.

© photo: Sputnik / Stringer

Никто не спешит уйти, даже простояв долгие часы.

Никто не спешит уйти, даже простояв долгие часы. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Никто не спешит уйти, даже простояв долгие часы.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то зажигает свечи и молится.

Кто-то зажигает свечи и молится. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то зажигает свечи и молится.

© photo: Sputnik / Stringer

Для каждого Илия II был кем-то своим: для кого-то – духовным отцом, для кого-то – голосом надежды, для кого-то – тихой опорой в трудные времена.

Для каждого Илия II был кем-то своим: для кого-то – духовным отцом, для кого-то – голосом надежды, для кого-то – тихой опорой в трудные времена. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Для каждого Илия II был кем-то своим: для кого-то – духовным отцом, для кого-то – голосом надежды, для кого-то – тихой опорой в трудные времена.

© photo: Sputnik / Stringer

Его слова помнили и в радости, и в боли. К нему шли за утешением и верой. Его благословения ждали как света.

Его слова помнили и в радости, и в боли. К нему шли за утешением и верой. Его благословения ждали как света. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Его слова помнили и в радости, и в боли. К нему шли за утешением и верой. Его благословения ждали как света.

© photo: Sputnik / Stringer

Его провожают с благодарностью. Для всей Грузии он был больше, чем Патриарх.

Его провожают с благодарностью. Для всей Грузии он был больше, чем Патриарх. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Его провожают с благодарностью. Для всей Грузии он был больше, чем Патриарх.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0