Навруз Байрам: традиции и обычаи – видео

Навруз Байрам – древний праздник тюркских и иранских народов, символизирующий наступление весны и начало новой жизни. 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T14:03+0400

Навруз отмечают в день весеннего равноденствия, ежегодно праздник выпадает на 20-21 марта. Навруз раньше праздновали 13 дней, в ряде стран сохранили и сейчас этот обычай.Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов в VI-IV веках до н. э. Традиции праздника схожи в разных странах – верующие убирают дома, украшают их, готовят праздничную еду.Сохранился обычай перестирывать одежду, чтобы смыть негативную энергию, накопившуюся за год. В ряде стран накануне праздника разжигают костры на улицах и прыгают через них для очищения.Сохранился обычай прыгать через проточную воду, чтобы смыть негатив за минувший год. От первого гостя в новом году зависит, насколько он будет удачным.Праздник Навруз включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

