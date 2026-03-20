Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260320/navruz-bayram-traditsii-i-obychai---video-297695572.html
Навруз Байрам: традиции и обычаи – видео
Sputnik Грузия
Навруз Байрам – древний праздник тюркских и иранских народов, символизирующий наступление весны и начало новой жизни. 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T13:47+0400
2026-03-20T14:03+0400
видео-новости из грузии
видео
мультимедиа
навруз
праздник
ислам
мусульмане
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/14/297695402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca869be28b3daa08c714b8799ee7de79.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/14/297695402_185:0:1145:720_1920x0_80_0_0_2fc2e72fffebe80f06d18631ed8e6a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:47 20.03.2026 (обновлено: 14:03 20.03.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Навруз Байрам – древний праздник тюркских и иранских народов, символизирующий наступление весны и начало новой жизни.
Навруз отмечают в день весеннего равноденствия, ежегодно праздник выпадает на 20-21 марта. Навруз раньше праздновали 13 дней, в ряде стран сохранили и сейчас этот обычай.

Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов в VI-IV веках до н. э. Традиции праздника схожи в разных странах – верующие убирают дома, украшают их, готовят праздничную еду.

Сохранился обычай перестирывать одежду, чтобы смыть негативную энергию, накопившуюся за год. В ряде стран накануне праздника разжигают костры на улицах и прыгают через них для очищения.

Сохранился обычай прыгать через проточную воду, чтобы смыть негатив за минувший год. От первого гостя в новом году зависит, насколько он будет удачным.

Праздник Навруз включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0