Спрос на квартиры в Тбилиси растет – новые данные

Самый агрессивный рост цен зафиксирован в центре города 20.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в феврале 2026 года вырос на 20,4% по сравнению с февралем 2025 года – всего было продано 3,8 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 34,4% и составил около 311 миллионов долларов. Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 21,7%, а на вторичном рынке – на 15,7%.В новостройках столицы Грузии в феврале средневзвешенная цена квартир выросла на 8,2% в районах, расположенных рядом с центром, на 14,7% – в центре, а в спальных районах – на 9,1%.На вторичном рынке стоимость квадратного метра выросла на 8% в спальных районах, на 11,6% – в центре и на 4,8% – в районах, расположенных рядом с центром.В январе 2026 года спрос на квартиры вырос на 1,4% по сравнению с январем 2025 года. Всего тогда было продано 2,9 тысячи квартир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

