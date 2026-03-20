Стреляют в ногу избирателей: Песков об отказе ЕС от российских энергоносителей
Стреляют в ногу избирателей: Песков об отказе ЕС от российских энергоносителей
20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T11:32+0400
2026-03-20T11:32+0400
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Европейцы продолжают стрелять в ногу своих избирателей, сохраняя политику отказа от российских энергоресурсов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа.Глава Еврокомиссии в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.Песков отметил, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине, вместо политики, направленной на поиск мира.Ранее Москва заявляла, что попытки Киева атаковать беспилотниками компрессорные станции представляют угрозу для критической инфраструктуры и международных энергомаршрутов.Что касается переговоров, то Песков отметил, что Москва надеется на продолжение трехсторонних переговоров в ближайшей перспективе, нынешняя пауза — временная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
европа
киев
в мире, россия, москва, европа, киев, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины
Стреляют в ногу избирателей: Песков об отказе ЕС от российских энергоносителей
11:32 20.03.2026 (обновлено: 16:33 20.03.2026)
Москва настаивает — Киев должен прекратить энергетический шантаж, в том числе стран Европы
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Европейцы продолжают стрелять в ногу своих избирателей, сохраняя политику отказа от российских энергоресурсов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа.
Глава Еврокомиссии в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.
Песков отметил, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине, вместо политики, направленной на поиск мира.
На вопрос о том, готова ли Россия согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, представитель Кремля заявил, что украинский киевский режим должен без каких-либо условий прекратить попытки ударов по энергетической инфраструктуре, а также энергетический шантаж, в том числе стран Европы (Венгрии и Словакии - ред).
Ранее Москва заявляла, что попытки Киева атаковать беспилотниками компрессорные станции представляют угрозу для критической инфраструктуры и международных энергомаршрутов.
Что касается переговоров, то Песков отметил, что Москва надеется на продолжение трехсторонних переговоров в ближайшей перспективе, нынешняя пауза — временная.