Стреляют в ногу избирателей: Песков об отказе ЕС от российских энергоносителей

Москва настаивает — Киев должен прекратить энергетический шантаж, в том числе стран Европы 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T16:33+0400

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Европейцы продолжают стрелять в ногу своих избирателей, сохраняя политику отказа от российских энергоресурсов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа.Глава Еврокомиссии в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.Песков отметил, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине, вместо политики, направленной на поиск мира.Ранее Москва заявляла, что попытки Киева атаковать беспилотниками компрессорные станции представляют угрозу для критической инфраструктуры и международных энергомаршрутов.Что касается переговоров, то Песков отметил, что Москва надеется на продолжение трехсторонних переговоров в ближайшей перспективе, нынешняя пауза — временная.

