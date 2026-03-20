https://sputnik-georgia.ru/20260320/svoim-sluzheniem-iliya-ii-vel-gruzinskiy-narod-i-napolnyal-ego-nadezhdoy--papa-rimskiy-297707757.html

Своим служением Илия II вел грузинский народ и наполнял его надеждой – Папа Римский

Sputnik Грузия

Для многих людей Патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым творцом единства 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T19:43+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

папа римский лев xiv

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0f/293374662_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_7f57de0b6a787f01a83e8e844b97713f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Папа Римский Лев XIV отправил письмо соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, отметив его роль как главы Грузинской православной церкви. Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был главой Грузинской православной церкви в течение 49 лет. Он также отметил любовь Католикоса-Патриарха всея Грузии к музыке, которая являет Господню красоту и способна объединять народы, сближать церкви, несмотря на их культурные и теологические различия. "Для многих людей Патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым творцом единства", – отметил Лев XIV. Он выразил поддержку местоблюстителю патриаршего престола владыке Шио. От Ватикана в Грузию для прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии прибудет префект Дикастерии по содействию христианскому единству Ватикана, кардинал Курт Кох. Похороны Илии II пройдут 22 марта. Проститься с ним прибудут делегации со всего мира.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

