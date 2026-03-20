Своим служением Илия II вел грузинский народ и наполнял его надеждой – Папа Римский
Для многих людей Патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым творцом единства
2026-03-20T19:44+0400
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii, папа римский лев xiv
Своим служением Илия II вел грузинский народ и наполнял его надеждой – Папа Римский
19:43 20.03.2026 (обновлено: 19:44 20.03.2026)
Для многих людей Патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым творцом единства
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Папа Римский Лев XIV отправил письмо соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, отметив его роль как главы Грузинской православной церкви.
Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был главой Грузинской православной церкви в течение 49 лет.
"На протяжении своей долгой жизни Патриарх Илия II был благочестивым свидетелем веры в воскресшего Господа. Своим служением он поддерживал грузинский народ в период бедствий и коренных эпохальных перемен, с любовью защищал традиции и наполнял сердца людей и все общество надеждой", – говорится в письме Папы Римского.
Он также отметил любовь Католикоса-Патриарха всея Грузии к музыке, которая являет Господню красоту и способна объединять народы, сближать церкви, несмотря на их культурные и теологические различия.
"Для многих людей Патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым творцом единства", – отметил Лев XIV.
Он выразил поддержку местоблюстителю патриаршего престола владыке Шио.
"Да дарует вам Господь свет, мудрость и силу, чтобы вы также с пастырской любовью вели Грузинскую Православную Церковь, как вел ее усопший Патриарх", – говорится в письме.
От Ватикана в Грузию для прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии прибудет префект Дикастерии по содействию христианскому единству Ватикана, кардинал Курт Кох.
Похороны Илии II пройдут 22 марта. Проститься с ним прибудут делегации со всего мира.