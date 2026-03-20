Тепло, но с дождями – какой будет погода в Грузии на выходные

Тепло, но с дождями – какой будет погода в Грузии на выходные

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы составит +15...+17 градусов 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T22:03+0400

2026-03-20T22:03+0400

2026-03-20T22:03+0400

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют дожди и снег на части территории Грузии до 22 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы составит +15...+17 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) также прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит +19...+21 градус. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) также ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также возможны осадки. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +17...+19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами будет идти дождь. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии