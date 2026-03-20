Тренер сборной Грузии по футболу определился с игроками на матчи против Израиля и Литвы

Тренер сборной Грузии по футболу определился с игроками на матчи против Израиля и Литвы

Sputnik Грузия

Французский специалист вызвал 24 игрока, один из них – дебютант, 23-летний полузащитник Гизи Мамагеишвили из грацского "Штурма" 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T11:48+0400

2026-03-20T11:48+0400

2026-03-20T11:48+0400

ТБИЛИСИ, 20 марта — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на товарищеские матчи в марте против Израиля и Литвы. Сборная Грузии проведет свои первые матчи 2026 года 26 марта против Израиля на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси в 21:00, а 29 марта сыграет гостевой матч против Литвы в Каунасе, начало в 17:00. Французский специалист вызвал 24 игрока. Один из них – дебютант, 23-летний полузащитник Гизи Мамагеишвили из грацского "Штурма". Состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("Атромитос", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Лука Лохошвили ("Нюрнберг", Германия), Саба Гогличидзе ("Уотфорд", Англия), Лаша Двали ("ЦСКА 1948", Болгария), Лука Гадран ("Бейтар", Израиль), Илья Бериашвили ("МТК Будапешт", Венгрия), Георгий Гохолеишвили ("Гамбург", Германия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Гизи Мамагеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Цитаишвили ("Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Хвича Кварацхелия ("Пари Сен-Жермен", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Гулиашвили ("Расинг", Испания), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания). 23 марта в 11:00 на стадионе имени Михаила Месхи состоится пресс-конференция Вилли Саньоля и замглавы Федерации футбола Грузии Александра Иашвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч