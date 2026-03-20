https://sputnik-georgia.ru/20260320/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-opredelilsya-s-igrokami-na-matchi-protiv-izrailya-i-litvy-297692509.html
Тренер сборной Грузии по футболу определился с игроками на матчи против Израиля и Литвы
Sputnik Грузия
Французский специалист вызвал 24 игрока, один из них – дебютант, 23-летний полузащитник Гизи Мамагеишвили из грацского "Штурма" 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T11:48+0400
спорт
новости
грузия
вилли саньоль
футбол
сборная грузии по футболу
товарищеский матч
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/17/288557995_696:260:1438:677_1920x0_80_0_0_4aaa1cbed96ac02c1ad74cdf8007df2c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 марта — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на товарищеские матчи в марте против Израиля и Литвы. Сборная Грузии проведет свои первые матчи 2026 года 26 марта против Израиля на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси в 21:00, а 29 марта сыграет гостевой матч против Литвы в Каунасе, начало в 17:00. Французский специалист вызвал 24 игрока. Один из них – дебютант, 23-летний полузащитник Гизи Мамагеишвили из грацского "Штурма". Состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("Атромитос", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Лука Лохошвили ("Нюрнберг", Германия), Саба Гогличидзе ("Уотфорд", Англия), Лаша Двали ("ЦСКА 1948", Болгария), Лука Гадран ("Бейтар", Израиль), Илья Бериашвили ("МТК Будапешт", Венгрия), Георгий Гохолеишвили ("Гамбург", Германия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Гизи Мамагеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Цитаишвили ("Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Хвича Кварацхелия ("Пари Сен-Жермен", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Гулиашвили ("Расинг", Испания), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания). 23 марта в 11:00 на стадионе имени Михаила Месхи состоится пресс-конференция Вилли Саньоля и замглавы Федерации футбола Грузии Александра Иашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/17/288557995_468:253:1440:982_1920x0_80_0_0_cdfb4b7cc10721910e1629938ad5c22a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
