В Грузии заговорили о возможной канонизации Илии II
Согласно правилам, специальная комиссия Синода изучит житие Католикоса-Патриарха и после вынесет вопрос на заседание Священного Синода 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T23:14+0400
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Священный Синод Грузинской православной церкви может рассмотреть вопрос канонизации умершего Католикоса-Патриарха Илии II, заявил член Синода, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили).
Патриарх Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет.
"Не за горами тот день, когда мы поднимем вопрос о канонизации Его Святейшества. Помимо того факта, что одним из признаков святости является всеобщее почитание, которое мы видим, кроме того, уже есть случаи исцелений, чудес", – сказал митрополит журналистам.
Согласно правилам, специальная комиссия Синода изучит житие Католикоса-Патриарха и после вынесет вопрос на заседание Священного Синода. Решение о канонизации может принять Католикос-Патриарх. Таким образом, вопрос канонизации может быть рассмотрен лишь через 2 месяца после того, как будет избран новый Католикос-Патриарх всея Грузии.
Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур.
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.