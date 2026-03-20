В Грузии заговорили о возможной канонизации Илии II

Согласно правилам, специальная комиссия Синода изучит житие Католикоса-Патриарха и после вынесет вопрос на заседание Священного Синода 20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T23:14+0400

грузия

новости

общество

священный синод

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Священный Синод Грузинской православной церкви может рассмотреть вопрос канонизации умершего Католикоса-Патриарха Илии II, заявил член Синода, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили). Патриарх Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Согласно правилам, специальная комиссия Синода изучит житие Католикоса-Патриарха и после вынесет вопрос на заседание Священного Синода. Решение о канонизации может принять Католикос-Патриарх. Таким образом, вопрос канонизации может быть рассмотрен лишь через 2 месяца после того, как будет избран новый Католикос-Патриарх всея Грузии. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.

