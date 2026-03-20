В день похорон Патриарха Грузии в Москве пройдет панихида
Панихиды также пройдут в православных храмах в регионах России
2026-03-20T15:15+0400
15:15 20.03.2026 (обновлено: 16:31 20.03.2026)
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В день погребения Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, одновременно с церемонией в Тбилиси, в Москве пройдет панихида, говорится в сообщении Грузинкой национально-культурной автономии (ФНКА) в России.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Служба начнется в 12:00 в московском храме великомученика Георгия Победоносца на улице Большая Грузинская.
"Богослужение будет совершаться параллельно с отпеванием и погребением в Тбилиси, объединяя молящихся в России и Грузии в общей молитве", – говорится в сообщении.
Отмечается, что панихиды также пройдут в православных храмах в регионах России – они организованы совместно с местными приходами и грузинскими национально-культурными объединениями.
Панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с Патриархом и отдать ему дань памяти приходят десятки тысяч верующих.