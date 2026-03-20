Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики

Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года 20.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше, чем в январе-феврале 2025 года. Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1 459 миллионов долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 479,5%, нефтепродуктов – на 216,8%, медных руд и концентратов – на 116,8% и ферросплавов – на 93,3%. В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 24,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 1 3371%, медные руды и концентраты – 148,8%, прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 52,8% и электроэнергии – на 50,5%. С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 37,1% и нефти и нефтепродуктов – на 7,4%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 499,5 миллиона долларов, что составляет 14,2 % от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.

