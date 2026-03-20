Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше, чем в январе-феврале 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост,%
Экспорт
1 026,7
22,9
Импорт
2 485,7
-15,4
Всего
3 512,4
-6,9
Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1 459 миллионов долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-феврале 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
216,3
-24,2
Руды драгоценных металлов и концентраты
125,6
216,8
Нефть и нефтепродукты
93,3
479,5
Спиртные напитки
35,3
20,1
Фундук и другие орехи
34,1
83,8
В январе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 479,5%, нефтепродуктов – на 216,8%, медных руд и концентратов – на 116,8% и ферросплавов – на 93,3%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 24,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-феврале 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
332,7
-37,1
Нефтепродукты
209,0
3,1
Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды
134,7
-7,4
Лекарства
117,4
23,1
Телефонные аппараты и аппараты для приема и передачи данных
49,5
21,2
За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 1 3371%, медные руды и концентраты – 148,8%, прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 52,8% и электроэнергии – на 50,5%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 37,1% и нефти и нефтепродуктов – на 7,4%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 499,5 миллиона долларов, что составляет 14,2 % от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2026 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
499,5
30
Китай
457,8
63,9
Россия
418,4
0,5
США
237,8
-51,2
Азербайджан
214,4
0,6
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.