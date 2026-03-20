Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260320/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-padat--dannye-statistiki-297691543.html
Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики
Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики
Sputnik Грузия
Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года 20.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-20T09:01+0400
2026-03-20T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719502_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68b67ef2db51855b6953c2ef4ea23c0c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше, чем в январе-феврале 2025 года. Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1 459 миллионов долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 479,5%, нефтепродуктов – на 216,8%, медных руд и концентратов – на 116,8% и ферросплавов – на 93,3%. В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 24,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 1 3371%, медные руды и концентраты – 148,8%, прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 52,8% и электроэнергии – на 50,5%. С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 37,1% и нефти и нефтепродуктов – на 7,4%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 499,5 миллиона долларов, что составляет 14,2 % от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ee59d2c3182f0031bd798351d4eb002.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики

09:01 20.03.2026
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми
Батумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2026 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,5 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше, чем в январе-феврале 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост,%

Экспорт

1 026,7

22,9

Импорт

2 485,7

-15,4

Всего

3 512,4

-6,9

Экспорт составил 1 026,7 миллиона долларов, что на 22,9% больше по сравнению с данными за первые два месяца 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1 459 миллионов долларов, что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-феврале 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

216,3

-24,2

Руды драгоценных металлов и концентраты

125,6

216,8

Нефть и нефтепродукты

93,3

479,5

Спиртные напитки

35,3

20,1

Фундук и другие орехи

34,1

83,8

В январе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 479,5%, нефтепродуктов – на 216,8%, медных руд и концентратов – на 116,8% и ферросплавов – на 93,3%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 24,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-феврале 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

332,7

-37,1

Нефтепродукты

209,0

3,1

Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды

134,7

-7,4

Лекарства

117,4

23,1

Телефонные аппараты и аппараты для приема и передачи данных

49,5

21,2

За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 1 3371%, медные руды и концентраты – 148,8%, прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 52,8% и электроэнергии – на 50,5%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 37,1% и нефти и нефтепродуктов – на 7,4%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 499,5 миллиона долларов, что составляет 14,2 % от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2026 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

499,5

30

Китай

457,8

63,9

Россия

418,4

0,5

США

237,8

-51,2

Азербайджан

214,4

0,6

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0