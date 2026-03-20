Зарплаты в Грузии выросли на 11% – новые данные
Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси
10:52 20.03.2026 (обновлено: 11:03 20.03.2026)
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в четвертом квартале 2025 года составила 2 466,2 лари, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2025 года составила 2 608,4 лари, что на 10,2% выше аналогичного показателя 2024 года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 13% и составила 2 210,2 лари.
Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 829,8 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (1 258,7 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2025 года:
информация и коммуникация – 4 373,2 лари (+9,1%);
строительство – 3 938,9 (+17,2%);
финансовая и страховая деятельность – 3 747,7 лари (+11%);
горнодобывающая промышленность и обработка карьеров – 3 386,5 лари (+31,8%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают различаться, и у мужчин они выше практически во всех секторах.
За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 978,9 лари (+12,2% за год), тогда как у женщин – 1 952,5 лари (+9,8% за год).