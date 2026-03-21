Движение транспорта ограничивают в центре Тбилиси в связи с прощанием с Патриархом
Движение транспорта ограничивают в центре Тбилиси в связи с прощанием с Патриархом
МВД и мэрия столицы призывают граждан, за исключением случаев крайней необходимости, воздержаться от передвижения на автомобилях 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T11:36+0400
2026-03-21T11:36+0400
2026-03-21T11:42+0400
католикос-патриарх всея грузии илия ii
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Центр Тбилиси будет перекрыт с 15:00 в субботу, 21 марта для движения автомобилей в связи с прощанием с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Панихида по Католикосу-Патриарху проходит в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с ним едут жители как столицы, так и регионов страны.В связи с большим количеством людей с 15:00 до 00:00 21 марта движение транспорта будет полностью ограничено на следующих улицах:Также будут перекрыты улицы Авлипа Зурабашвили, Телави, Цурцумия и площадь Ахвледиани. При этом остаются в силе уже существующие ограничения на прилегающих к собору Самеба улицах. В этот период передвижение будет возможно по альтернативным маршрутам. Министерство внутренних дел и мэрия Тбилиси призывают граждан, за исключением случаев крайней необходимости, воздержаться от передвижения на автомобилях. Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
европа
телави
илия второй, грузинская православная церковь, святая нино, тбилиси, европа, телави, общество, новости, грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, транспорт в грузии, транспорт
Движение транспорта ограничивают в центре Тбилиси в связи с прощанием с Патриархом
11:36 21.03.2026 (обновлено: 11:42 21.03.2026)
МВД и мэрия столицы призывают граждан, за исключением случаев крайней необходимости, воздержаться от передвижения на автомобилях
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Центр Тбилиси будет перекрыт с 15:00 в субботу, 21 марта для движения автомобилей в связи с прощанием с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
Панихида по Католикосу-Патриарху проходит в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с ним едут жители как столицы, так и регионов страны.
В связи с большим количеством людей с 15:00 до 00:00 21 марта движение транспорта будет полностью ограничено на следующих улицах:
пл. Первой Республики, пр. Руставели, пл. Свободы
прилегающие к пр. Руставели улицы
пр. Кетеван Цамебули, от отеля "Метехи" до станции метро "Авлабари"
Также будут перекрыты улицы Авлипа Зурабашвили, Телави, Цурцумия и площадь Ахвледиани.
При этом остаются в силе уже существующие ограничения на прилегающих к собору Самеба улицах. В этот период передвижение будет возможно по альтернативным маршрутам.
Министерство внутренних дел и мэрия Тбилиси призывают граждан, за исключением случаев крайней необходимости, воздержаться от передвижения на автомобилях.
Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур.
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.