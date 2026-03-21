https://sputnik-georgia.ru/20260321/dvizhenie-transporta-ogranichivayut-v-tsentre-tbilisi-v-svyazi-s-proschaniem-s-patriarkhom-297715639.html

Движение транспорта ограничивают в центре Тбилиси в связи с прощанием с Патриархом

Sputnik Грузия

МВД и мэрия столицы призывают граждан, за исключением случаев крайней необходимости, воздержаться от передвижения на автомобилях

илия второй

грузинская православная церковь

святая нино

тбилиси

европа

телави

общество

новости

грузия

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266356963_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0f653a6695b5cba373e857523974d856.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Центр Тбилиси будет перекрыт с 15:00 в субботу, 21 марта для движения автомобилей в связи с прощанием с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Панихида по Католикосу-Патриарху проходит в Патриаршем соборе Святой Троицы. Проститься с ним едут жители как столицы, так и регионов страны.В связи с большим количеством людей с 15:00 до 00:00 21 марта движение транспорта будет полностью ограничено на следующих улицах:Также будут перекрыты улицы Авлипа Зурабашвили, Телави, Цурцумия и площадь Ахвледиани. При этом остаются в силе уже существующие ограничения на прилегающих к собору Самеба улицах. В этот период передвижение будет возможно по альтернативным маршрутам. Министерство внутренних дел и мэрия Тбилиси призывают граждан, за исключением случаев крайней необходимости, воздержаться от передвижения на автомобилях. Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

