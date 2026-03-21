Глава Ингушетии выразил соболезнования в связи с кончиной Патриарха Грузии
Махмуд-Али Калиматов скорбит вместе с грузинским народом, который потерял духовного отца
2026-03-21T23:33+0400
Махмуд-Али Калиматов скорбит вместе с грузинским народом, который потерял духовного отца
ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Многолетняя деятельность Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II отличалась духовной мудростью, мирными устремлениями и высокими моральными принципами, заявил Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, лёгочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинская православная церковь.
"В это трудное время мы выражаем искренние соболезнования народу Грузии, Грузинской православной церкви и всем, кого затронула эта утрата. Много лет Патриарх Грузии с достоинством служил Церкви и народу, был духовным лидером грузинского народа и стойким защитником мира, единства и нравственных ценностей", - заявил Калиматов.
По словам Калиматова, это тяжёлая утрата и для ингушского народа, который от всего сердца разделяет скорбь грузинского народа, сопереживает ему и поддерживает его в этот час скорби.
"Кончина Его Святейшества - тяжёлая и невосполнимая утрата для Грузии и всего православного мира", — отметил Калиматов.
Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта. Как и завещал Илия II, его похоронят в Сионский собор. Национальный траур, объявленный в связи с кончиной Илии II, продлится до 22 марта включительно.