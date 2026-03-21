Какой сегодня церковный праздник: 21 марта 2026

По православному церковному календарю 21 марта отмечают день памяти святых Ерма, Феодорита, Феофилакта, Лазаря, Афанасия и других 21.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери "Знамение".Апостол от 70-тиПо церковному календарю 21 марта поминают святого Ерма, апостола из числа 70-ти учеников Спасителя.Святой Ерм был епископом в Филиппополе. Он мученически скончался в I веке. В послании к римлянам первоверховный апостол Павел призывал римлян приветствовать апостола Ерма.Пресвитер АнтиохийскийПо церковному календарю 21 марта поминают святого Феодорита, пресвитера Антиохийского, который жил в IV веке.Феодорит был священником в Антиохии, в церкви, которую построил и украсил император Константин Великий. В народе этот храм называли "Золотой церковью".После смерти Константина на троне воцарился Юлиан Отступник, решивший восстановить по всей империи язычество. Христианские церкви по его приказу должны были закрыть, а их ценности – передать в императорскую сокровищницу.Исполнить приказ императора поспешил и новый правитель Антиохии. Священника Феодорита арестовали, а храм разграбили.Язычники пытали Феодорита, чтобы заставить его отречься от своей веры, надеясь найти сосуды для таинств, которые священник успел спрятать до ареста. Феодорит был непреклонен, а палачи, увидев такую стойкость, уверовали во Христа и исповедовали себя христианами.Епископ НикомидийскийПо церковному календарю 21 марта поминают преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского, который жил в VIII-IX веках во время иконоборческой ереси.В Константинополь будущий святой пришел "из восточных стран". Там он подружился с сенатором Тарасием, впоследствии ставшим патриархом Константинопольским.После восшествия Тарасия на патриарший престол, Феофилакт принял иночество и удалился в монастырь на берегу Черного моря. После нескольких лет пребывания в монастыре патриарх Тарасий посвятил его в епископский сан и поставил епископом города Никомидия.Святитель, возглавляя Никомидийскую церковь, постоянно заботился о пастве: строил храмы, богадельни, больницы, щедро раздавал милостыню, опекал вдов и сирот, ухаживал за больными и прокаженными, собственноручно омывая их раны.Когда трон занял иконоборец Лев V Армянин (813-820), святителя Феофилакта за смелое пророчество отправили в ссылку в крепость Стровиль в Малой Азии. Обличая еретиков на переговорах патриарха с императором, святитель предсказал Льву Армянину скорую гибель.В ссылке он провел 30 лет и скончался примерно в 845 году.МуромскиеПо церковному календарю 21 марта поминают преподобных Лазаря и Афанасия Муромских (Мурманских).Жил преподобный Лазарь в XIV веке. Родился будущий святой в греческой семье в Константинополе. Приняв на родине монашество, он занимался иконописью. Монаха отправили с дарами в Новгород в 1343-м. Лазарю также поручили сделать копию с великой новгородской святыни – иконы Софии Премудрости Божьей.Архиепископ Новгородский Василий принял грека радушно. Лазарь обрел в нем учителя и духовного отца и верно служил ему десять лет до самой его кончины. Затем Лазарь отправился на восточный берег Онежского озера, на небольшой перешеек близ реки Муромки, построил там хижину и часовню. Это место указал ему святитель Василий Новгородский во сне.Местные языческие племена (лопари и чудь) пытались испугать и прогнать монаха, но после того, как монах исцелил слепого ребенка лопарей, многие из них крестились, а некоторые приняли монашество.К Лазарю со временем присоединились другие иноки. Они построили первую церковь в Поморье и освятили ее во имя Успения Пречистой Богородицы Печерской. Муромский Успенский монастырь стал духовным форпостом Поморья.Преподобный Афанасий был игуменом в обители Лазаря Муромского в середине XV века. Тело подвижника после кончины погребли в особой часовне, где хранились вериги святого – свидетельство его подвигов. Во второй половине XVII века игумена Афанасия называли "преподобным чудотворцем"."Знамение"По церковному календарю 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери "Знамение" – один из древнейших образов на Руси.Во времена монголо-татарского нашествия в XIII веке, среди многих городов, разоренных Батыем, был и Курск, который опустел. Однажды в окрестностях города охотился один человек.Заметив икону, лежавшую у корней дерева ликом к земле, он поднял ее и увидел, что она подобна новгородской иконе "Знамение", через которую Божья Матерь не раз помогала России.Праздник 21 марта посвящен воспоминанию о том, как в марте 1898 года в церкви рядом с Курской иконой заложили бомбу трое революционно настроенных молодых людей. Взрыв произвел в храме разрушения, но образ остался невредим.Курский образ в годы гражданской войны покинул Россию вместе с потоком эмигрантов. Икона в настоящее время хранится в православной церкви в Нью-Йорке.ИмениныПо церковному календарю 21 марта именины отмечают Афанасий, Иван, Владимир, Лазарь и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

