Католикос Гарегин II не приедет на похороны Патриарха Грузии Илии II
Причиной стал судебный запрет, ограничивающий его выезд за пределы страны, в рамках уголовного дела 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T13:54+0400
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Католикосу всех армян Гарегину II не дали официального разрешения на выезд в грузинскую столицу для участия в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Ара Зограбяна.Канцелярия Католикоса получила приглашение от Грузинской патриархии принять участие в траурных церемониях и литургии, запланированных на 22 марта. Адвокат ходатайствовал о временном выезде Католикоса для участия в церемонии, считая это уместным в условиях траура в соседней стране, однако получил отказ.По мнению Зограбяна, такое решение может негативно сказаться на международном имидже Армении.Ранее, 19 марта, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос участия Гарегина II в похоронах грузинского патриарха не обсуждается.Напомним, в феврале в отношении Католикоса было возбуждено уголовное дело, связанное с лишением сана бывшего главы Масиацотнской епархии Геворка Сарояна. В рамках этого дела ему запрещен выезд из страны.Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
