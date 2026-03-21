https://sputnik-georgia.ru/20260321/khram-sameba-gde-prokhodit-panikhida-po-patriarkhu-gruzii-zakroyut-v-noch-na-22-marta-297722170.html

Храм Самеба, где проходит панихида по Патриарху Грузии, закроют в ночь на 22 марта

Sputnik Грузия

Посетители не смогут войти в храм для прощания с 02:00 часов ночи, поскольку собор будут готовить к утренней службе

2026-03-21T17:28+0400

новости

грузия

религия

тбилиси

илия второй

католикос-патриарх всея грузии илия ii

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23997/77/239977760_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4997d3a37afcfbaf170dafd5bbcb20ca.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси, где проходит прощание с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, закроется в ночь на воскресенье, 22 марта. Илия II скончался 17 марта. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в собор Самеба 18 марта. Проститься с патриархом в эти дни круглосуточно идут сотни тысяч верующих – как жители столицы Грузии, так и регионов. Однако посетители не смогут войти в храм для прощания с 02:00 22 марта, поскольку собор будут готовить к службе, которая начнется в 09:00. Отмечается, что во время отпевания и службы допуск внутрь будет ограничен для граждан и духовенства. При этом во дворе собора люди смогут находиться свободно. Для представителей СМИ работа будет возможна только снаружи. Проститься с Патриархом приедут делегации со всего мира, в том числе и Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Он прибудет в храм к 12:00 и примет участие в службе. После завершения службы состоятся выступления и проповеди различных деятелей о Его Святейшестве. После этого тело Католикоса-Патриарха перенесут в Сионский собор, где он будет похоронен. Предположительно, процессия и похороны пройдут с 15:00 до 16:00 по местному времени. Чтобы верующие смогли следить за церемонией и отдать дань памяти Патриарху, прямую трансляцию будет вести как на всех телеканалах, так и на специальных экранах, которые устанавливают в Тбилиси и регионах. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

