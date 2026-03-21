Москва призвала ООН и МАГАТЭ к объективной оценке атаки в Натанзе
В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали все стороны конфликта к сдержанности, квалифицировав произошедшее как грубое нарушение международного... 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T18:26+0400
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от международных организаций объективной реакции на удар США и Израиля по иранскому урановому комплексу в Натанзе."Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям", – говорится в заявлении Захаровой на сайте российского МИД.По словам дипломата, подобные удары создают реальные риски катастрофы в масштабах всего ближневосточного региона и открыто направлены на подрыв мира, стабильности и безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали все стороны конфликта к сдержанности, квалифицировав произошедшее как грубое нарушение международного права.Удар по Натанзу был нанесен 21 марта. Атака стала не первой в рамках начавшейся 28 февраля военной операции США и Израиля против объектов иранской ядерной инфраструктуры: ранее удары были нанесены по АЭС "Бушер" и газовому месторождению "Южный Парс". Тегеран заявил, что, несмотря на атаку в Натанзе, радиационной утечки не произошло.
18:26 21.03.2026 (обновлено: 18:30 21.03.2026)
