Москва призвала ООН и МАГАТЭ к объективной оценке атаки в Натанзе

21.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-21T18:26+0400

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от международных организаций объективной реакции на удар США и Израиля по иранскому урановому комплексу в Натанзе."Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям", – говорится в заявлении Захаровой на сайте российского МИД.По словам дипломата, подобные удары создают реальные риски катастрофы в масштабах всего ближневосточного региона и открыто направлены на подрыв мира, стабильности и безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали все стороны конфликта к сдержанности, квалифицировав произошедшее как грубое нарушение международного права.Удар по Натанзу был нанесен 21 марта. Атака стала не первой в рамках начавшейся 28 февраля военной операции США и Израиля против объектов иранской ядерной инфраструктуры: ранее удары были нанесены по АЭС "Бушер" и газовому месторождению "Южный Парс". Тегеран заявил, что, несмотря на атаку в Натанзе, радиационной утечки не произошло.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

