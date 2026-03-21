https://sputnik-georgia.ru/20260321/orban-ni-kievu-ni-bryusselyu-ne-udastsya-zapugat-vengriyu-297722332.html
Орбан: ни Киеву, ни Брюсселю не удастся запугать Венгрию
Sputnik Грузия
В сравнении с угрозами, озвученными ранее лидером Зеленским, нынешний шантаж Брюсселя выглядит как "цивилизованная беседа", заметил венгерский премьер 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T14:31+0400
в мире
политика
новости
брюссель
киев
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/16/295480190_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_e5d6c045bdd07b70eba1db3f7d2d679a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддается шантажу – ни со стороны Киева, ни со стороны Брюсселя. Поводом для заявления стал саммит ЕС, на котором Будапешт заблокировал выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.В видеообращении в соцсети X премьер-министр Венгрии иронично сравнил давление европейских партнеров с угрозами, поступавшими с украинской стороны."Мы привыкли к уровню украинских угроз. По сравнению с угрозами четвертовать меня, убить мою семью и убить меня, эти бельгийские и немецкие замечания выглядят скорее как цивилизованная беседа", – написал Орбан. По его словам, оппоненты Венгрии на саммите "исчерпали аргументы" и, не найдя контрдоводов, перешли к угрозам."Дружба" на паузеВенгерское вето напрямую связано с энергетическим конфликтом. 27 января 2026 года прекратился транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы". Киев объясняет остановку техническими неполадками, Будапешт настаивает на политической подоплеке. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, а двумя днями позже заблокировала кредит – до восстановления транзита.Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал эти шаги вынужденным ответом на действия Киева, который, по его словам, намеренно создает энергетический кризис в Венгрии в преддверии парламентских выборов в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/16/295480190_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0a2624275c9dc8ec99b30235ff02f07d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
