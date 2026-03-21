https://sputnik-georgia.ru/20260321/peregovory-po-ukraine-vedutsya-pochti-ezhednevno--tramp-297716641.html

Переговоры по Украине ведутся почти ежедневно – Трамп

Sputnik Грузия

С начала года делегации РФ и Украины при участии США провели три раунда переговоров 21.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-21T13:30+0400

украина

сша

россия

политика

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284093992_0:155:2964:1822_1920x0_80_0_0_c17df25f9c4969b81b1191bdbe843ecb.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию проходят почти ежедневно. "Они происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса", – сказал Трамп журналистам. Американский лидер заявил, что убежден в достижимости мирного урегулирования на Украине. "Я думаю, он (конфликт на Украине – ред.) будет урегулирован", – сказал Трамп журналистам у Белого дома.При этом работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины – на паузе, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он называл эту паузу "ситуативной", отмечая, что Москва надеется, что она временная.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

