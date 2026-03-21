Переговоры по Украине ведутся почти ежедневно – Трамп
С начала года делегации РФ и Украины при участии США провели три раунда переговоров 21.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию проходят почти ежедневно. "Они происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса", – сказал Трамп журналистам. Американский лидер заявил, что убежден в достижимости мирного урегулирования на Украине. "Я думаю, он (конфликт на Украине – ред.) будет урегулирован", – сказал Трамп журналистам у Белого дома.При этом работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины – на паузе, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он называл эту паузу "ситуативной", отмечая, что Москва надеется, что она временная.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
