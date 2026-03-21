Премьер-министр Грузии в Будапеште: детали визита
Премьер-министр Грузии в Будапеште: детали визита
Визит Кобахидзе в Венгрию был запланирован еще до кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T12:47+0400
2026-03-21T12:47+0400
2026-03-21T12:47+0400
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в Международной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, сообщает пресс-служба правительства.Международная конференция в столице Венгрии собрала 660 иностранных гостей из 51 страны. Кобахидзе встретится со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, а после выступит на конференции. Основной темой форума является защита традиционных ценностей, борьба с миграцией и усиление национального и христианского суверенитета.По предварительным данным, выступление Ираклия Кобахидзе будет посвящено Католикосу-Патриарху всея Грузии и его роли в становлении государства. Визит премьер-министра Грузии в Венгрию был запланирован до кончины Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, и сразу после конференции Ираклий Кобахидзе вернется в Грузию. Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был главой Грузинской православной церкви в течение 49 лет. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
венгрия
будапешт
новости, грузия, венгрия, будапешт, ираклий кобахидзе, виктор орбан, святая нино, грузинская православная церковь, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, илия второй
Премьер-министр Грузии в Будапеште: детали визита
Визит Кобахидзе в Венгрию был запланирован еще до кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в Международной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, сообщает пресс-служба правительства.
Международная конференция в столице Венгрии собрала 660 иностранных гостей из 51 страны. Кобахидзе встретится со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, а после выступит на конференции.
Основной темой форума является защита традиционных ценностей, борьба с миграцией и усиление национального и христианского суверенитета.
По предварительным данным, выступление Ираклия Кобахидзе будет посвящено Католикосу-Патриарху всея Грузии и его роли в становлении государства.
Визит премьер-министра Грузии в Венгрию был запланирован до кончины Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, и сразу после конференции Ираклий Кобахидзе вернется в Грузию.
Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был главой Грузинской православной церкви в течение 49 лет. Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур.
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери.