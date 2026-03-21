Роль Илии II и христианский путь Грузии: главное из выступления премьера в Будапеште

2026-03-21T16:34+0400

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и христианский путь Грузии в современном мире стали главными темами выступления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на Международной конференции консервативных политических действий (CPAC). Международная конференция в столице Венгрии собрала 660 иностранных гостей из 51 страны. Кобахидзе прибыл в Будапешт на фоне траура в Грузии по скончавшемуся 17 марта Илие II. Почитая память Патриарха, мы призываем защищать то, что он сам так преданно защищал, – национальную и религиозную идентичность нашей страны, добавил он. Премьер-министр Грузии отметил, что глобальная среда характеризуется растущей неопределенностью и конфликты в мире напоминают о трагической цене геополитических противостояний – человеческих жизнях. "Мы искренне надеемся, что мир в соседних регионах скоро восстановится, и военное противостояние заменится дипломатическим и политическим диалогом", – отметил Кобахидзе. По его словам, в то время как международная система все больше формируется конфликтами, Грузия выбрала другой путь. По его словам, предсказуемое управление и приверженность миру сыграли важную роль в укреплении экономики Грузии и повышении национальной устойчивости. По его словам, в условиях глобальной трансформации каждой стране важно сохранить свой суверенитет и защитить национальные интересы. "За нашу долгую историю мы усвоили один важный урок: народы остаются устойчивыми, когда сохраняют четкое чувство идентичности и остаются верными ценностям, которые их определяют. В Грузии эта культурная основа тесно исторически связана с нашей христианской традицией", – сказал Кобахидзе. По его словам, христианская культурная основа по-прежнему остается центральной частью идентичности грузинского общества, на этом основывается путь Грузии в Европу. Он отметил, что христианство является неотъемлемой частью истории Грузии, которая в этом году отмечает 1700-летие провозглашения его государственной религией. "На протяжении веков наша вера формировала наши ценности, культуру и нравственное видение. Вера была указателем силы и пути для поколений, помогая нашей нации преодолевать трудности и сохранять свою идентичность в сложные периоды истории", – сказал Кобахидзе. Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

