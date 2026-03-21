Роль Илии II и христианский путь Грузии: главное из выступления премьера в Будапеште
Христианская культурная основа по-прежнему остается центральной частью идентичности грузинского общества, более того, на этом основывается путь Грузии в...
2026-03-21T17:02+0400
Христианская культурная основа по-прежнему остается центральной частью идентичности грузинского общества, более того, на этом основывается путь Грузии в Европу, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и христианский путь Грузии в современном мире стали главными темами выступления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на Международной конференции консервативных политических действий (CPAC).
Международная конференция в столице Венгрии собрала 660 иностранных гостей из 51 страны. Кобахидзе прибыл в Будапешт на фоне траура в Грузии по скончавшемуся 17 марта Илие II.
"Илия II руководил Грузией с непоколебимой приверженностью традициям и христианской морали. Помимо духовного руководства, Католикос-Патриарх стал маяком мудрости для государства. Во время его служения церковь была не только религиозным институтом, но и защитником грузинской государственности и национальной идентичности", – заявил Кобахидзе.
Почитая память Патриарха, мы призываем защищать то, что он сам так преданно защищал, – национальную и религиозную идентичность нашей страны, добавил он.
Премьер-министр Грузии отметил, что глобальная среда характеризуется растущей неопределенностью и конфликты в мире напоминают о трагической цене геополитических противостояний – человеческих жизнях.
"Мы искренне надеемся, что мир в соседних регионах скоро восстановится, и военное противостояние заменится дипломатическим и политическим диалогом", – отметил Кобахидзе.
По его словам, в то время как международная система все больше формируется конфликтами, Грузия выбрала другой путь.
"Мы верим во взаимосвязанность и сотрудничество и не верим в противостояние. Наша цель – создать возможности для сотрудничества даже тогда, когда мир раздроблен. Та стабильность, которой Грузия обладает сегодня, неслучайна. Это результат осознанной и прагматичной политики", – сказал Кобахидзе.
По его словам, предсказуемое управление и приверженность миру сыграли важную роль в укреплении экономики Грузии и повышении национальной устойчивости.
По его словам, в условиях глобальной трансформации каждой стране важно сохранить свой суверенитет и защитить национальные интересы.
"За нашу долгую историю мы усвоили один важный урок: народы остаются устойчивыми, когда сохраняют четкое чувство идентичности и остаются верными ценностям, которые их определяют. В Грузии эта культурная основа тесно исторически связана с нашей христианской традицией", – сказал Кобахидзе.
По его словам, христианская культурная основа по-прежнему остается центральной частью идентичности грузинского общества, на этом основывается путь Грузии в Европу.
"Мы искренне надеемся, что Европа вернет свой суверенитет, христианскую идентичность и экономическую мощь до того, как Грузия станет членом Евросоюза", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что христианство является неотъемлемой частью истории Грузии, которая в этом году отмечает 1700-летие провозглашения его государственной религией.
"На протяжении веков наша вера формировала наши ценности, культуру и нравственное видение. Вера была указателем силы и пути для поколений, помогая нашей нации преодолевать трудности и сохранять свою идентичность в сложные периоды истории", – сказал Кобахидзе.
Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат.