Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана – Путин
Путин поздравил с Наврузом верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T16:56+0400
16:06 21.03.2026 (обновлено: 16:56 21.03.2026)
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Россия остается надежным партнером Ирана в непростой период, который приходится преодолевать Исламской республике, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю праздника Навруз.
Путин поздравил с Наврузом верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", – привела его слова пресс-служба Кремля.
Российский лидер также направил поздравления главам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Навруз ("новый день" в переводе с фарси) – древний праздник прихода весны и начала нового солнечного года. В Иране с ним наступает 1405-й год по местному календарю. В 2009 году праздник вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.