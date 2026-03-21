Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана – Путин

Путин поздравил с Наврузом верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана 21.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-21T16:06+0400

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Россия остается надежным партнером Ирана в непростой период, который приходится преодолевать Исламской республике, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю праздника Навруз.Путин поздравил с Наврузом верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана."Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", – привела его слова пресс-служба Кремля.Российский лидер также направил поздравления главам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.Навруз ("новый день" в переводе с фарси) – древний праздник прихода весны и начала нового солнечного года. В Иране с ним наступает 1405-й год по местному календарю. В 2009 году праздник вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

