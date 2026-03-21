Власти рассматривают новый вариант объездной дороги Тбилиси
Власти рассматривают новый вариант объездной дороги Тбилиси
Исследование охватывает несколько альтернативных путей, связанных со строительством новых туннелей и эстакад на севере и юге 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T19:40+0400
2026-03-21T19:40+0400
2026-03-21T19:40+0400
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии объявил о запросе на выражение заинтересованности инженерных и архитектурных компаний для отбора нового проекта – новой объездной магистрали Тбилиси. Новая дорога должна связать север и юг Грузии в объезд столицы. Исследование охватывает несколько альтернативных путей, связанных со строительством новых туннелей и эстакад на севере и юге. Согласно первому варианту, новая дорога свяжет село Церовани с селом Напетреви и пригородом Тбилиси Цхнети через тоннели и эстакады. Второй вариант предполагает строительство аналогичной дороги от села Мухрани, а третий – продолжение новой дороги от Напетреви до села Кумиси. Причиной рассмотрения новых проектов Департамент автомобильных дорог называет улучшение транспортной инфраструктуры Тбилиси и разгрузку перегруженной аллеи Агмашенебели, которая на сегодняшний день является единственным путем въезда в Тбилиси. Компании, участвующие в конкурсе, должны подготовить анализ транспортных потоков и оценку стоимости проекта до 27 апреля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
церовани
тбилиси
грузия, новости, экономика, церовани, тбилиси, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии, строительство дороги, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Власти рассматривают новый вариант объездной дороги Тбилиси
Исследование охватывает несколько альтернативных путей, связанных со строительством новых туннелей и эстакад на севере и юге
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии объявил о запросе на выражение заинтересованности инженерных и архитектурных компаний для отбора нового проекта – новой объездной магистрали Тбилиси.
Новая дорога должна связать север и юг Грузии в объезд столицы. Исследование охватывает несколько альтернативных путей, связанных со строительством новых туннелей и эстакад на севере и юге.
Согласно первому варианту, новая дорога свяжет село Церовани с селом Напетреви и пригородом Тбилиси Цхнети через тоннели и эстакады. Второй вариант предполагает строительство аналогичной дороги от села Мухрани, а третий – продолжение новой дороги от Напетреви до села Кумиси.
Причиной рассмотрения новых проектов Департамент автомобильных дорог называет улучшение транспортной инфраструктуры Тбилиси и разгрузку перегруженной аллеи Агмашенебели, которая на сегодняшний день является единственным путем въезда в Тбилиси.
Компании, участвующие в конкурсе, должны подготовить анализ транспортных потоков и оценку стоимости проекта до 27 апреля 2026 года.